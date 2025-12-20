Vizinha surta, agride idosa com tamanco e ameaça: “não vai ser na faca, vai ser na bala”, em Aparecida de Goiânia

Desentendimento entre moradoras de condomínio terminou em agressão física, xingamentos e ameaça de morte

Pedro Ribeiro - 20 de dezembro de 2025

Além das agressões físicas e verbais, a suspeita também teria feito ameaças graves, afirmando que mataria o casal de idoso. (Foto: Reprodução)

Uma discussão entre moradores de um condomínio residencial terminou em agressão, ofensas e ameaças na tarde da última sexta-feira (19), no Setor dos Afonsos, em Aparecida de Goiânia.

A confusão começou quando uma idosa de 64 anos passou a ser provocada por uma vizinha, que teria feito gestos ofensivos a partir da janela do apartamento.

Ao perceber a situação, o marido da idosa, um homem de 75 anos, tentou intervir.

Nesse momento, o idoso também passou a ser alvo de xingamentos e insultos.

Pouco tempo depois, ao se encontrarem novamente nas áreas comuns do condomínio, as provocações continuaram e se intensificaram.

A vizinha teria se aproximado de forma agressiva, proferindo novas ofensas verbais contra o casal.

Durante a discussão, a mulher teria utilizado um tamanco de madeira para atingir o braço da idosa, causando lesão.

Na confusão, o marido também acabou ferido no braço.

Ainda conforme o relato, uma sobrinha da agressora, que estava no local, teria avançado em direção ao idoso, tentando provocar um confronto físico.

As vítimas relataram que moram no condomínio há 35 anos e que os episódios de hostilidade teriam começado após um pedido para que a vizinha reduzisse o volume do som em dias anteriores.

Desde então, segundo o casal, as provocações e ofensas passaram a ser constantes.

Além das agressões físicas e verbais, a suspeita também teria feito ameaças graves, afirmando que, caso decidisse matar a idosa, “não vai ser na faca, vai ser na bala”, e dizer que iria chamar os três filhos para agredir o idoso.

Diante do ocorrido, os idosos afirmaram temer novos ataques, já que mora em frente à suspeita.

O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!