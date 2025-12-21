Conheça cidade com cerca de 3 mil habitantes que tem o maior PIB por morador em Goiás

No ranking nacional, município ainda ocupou 28ª colocação. Dados fazem parte de levantamento realizado pelo IBGE

Gabriella Pinheiro - 21 de dezembro de 2025

Imagem aérea mostra cidade de Perolândia. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Localizada na região Sudoeste de Goiás, próxima à divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, a cidade de Perolândia foi destaque em uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira (19). Com cerca de 3 mil habitantes, o município registrou o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Goiás em 2023, alcançando R$ 266,8 mil.

O desempenho expressivo não se limitou ao cenário estadual. No ranking nacional, Perolândia ocupou a 28ª colocação entre os municípios brasileiros. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo IBGE em parceria com entidades estaduais e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Entre os atrativos locais está o Lago da Área de Proteção Ambiental (APA) Braveza, considerado um dos principais pontos turísticos do município. A cidade também se destaca como uma das produtoras do queijo cabacinha, reconhecido como Patrimônio Cultural de Goiás.

As principais atividades econômicas de Perolândia incluem a pecuária, a agricultura, a produção de etanol, o beneficiamento de algodão e a extração mineral. A produção de calcário e brita constitui a base da economia local.

História

O distrito de Perolândia foi criado em 02 de dezembro de 1971, quando ainda pertencia ao município de Jataí. A emancipação política ocorreu posteriormente, em 16 de janeiro de 1991.

De acordo com dados da Prefeitura, a fundação do município está diretamente ligada à extração da peroba-rosa, madeira amplamente utilizada durante a construção de Brasília.

