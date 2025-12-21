Governo lança casas de plástico reciclado que ficam prontas em até cinco dias e geram renda para catadores

Projeto une construção rápida, reaproveitamento de resíduos e inclusão social para enfrentar o déficit habitacional

Gabriel Yuri Souto - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/Secom)

O governo lançou um novo modelo de casas feitas com plástico reciclado, capazes de ficar prontas em até cinco dias. A iniciativa busca atacar dois problemas ao mesmo tempo: o déficit habitacional e o acúmulo de resíduos plásticos no meio ambiente.

As moradias são construídas a partir de blocos de encaixe produzidos com plástico reciclado, o que dispensa argamassa tradicional e acelera o processo de montagem. O sistema permite levantar a estrutura em poucos dias, com menos desperdício e menor custo.

Cada unidade conta com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, além de boa ventilação e isolamento térmico. O material utilizado é resistente, durável e adequado para diferentes condições climáticas.

Um dos principais diferenciais do projeto é o impacto social. O plástico usado na fabricação dos blocos vem da coleta seletiva, o que gera renda para catadores e cooperativas de reciclagem. Com isso, o programa fortalece a economia circular e valoriza o trabalho desses profissionais.

Além da rapidez na construção, o modelo reduz significativamente a quantidade de lixo descartado de forma inadequada. Toneladas de plástico que iriam para aterros ou rios passam a ser transformadas em moradia.

O governo avalia que a tecnologia pode ser aplicada em larga escala, especialmente em programas habitacionais voltados a famílias de baixa renda. A proposta também permite expansão rápida em situações emergenciais, como reassentamentos e áreas afetadas por desastres.

Especialistas destacam que o uso de materiais reciclados na construção civil é uma tendência global. Além de sustentável, o modelo reduz custos e tempo de obra, dois fatores decisivos em políticas públicas de habitação.

Com o projeto, o governo aposta em uma solução que combina sustentabilidade, inclusão social e moradia digna. A expectativa é que as casas de plástico reciclado se tornem uma alternativa viável para reduzir o déficit habitacional e, ao mesmo tempo, gerar impacto ambiental positivo.

