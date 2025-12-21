Tentativa de sair sem pagar e injúria contra funcionário acaba em confusão em Anápolis

Versões contadas pelos envolvidos divergiram. Madrugada contou com visita ao Heana e terminou na Central de Flagrantes

Natália Sezil - 21 de dezembro de 2025

Central de Flagrantes da Polícia Civil. (Foto: Danilo Boaventura)

Um jovem, de 27 anos, teria perdido três dentes após se envolver em uma confusão com o segurança de um estabelecimento conhecido de Anápolis, na madrugada deste domingo (21).

A Polícia Militar (PM) foi acionada após a briga e se deparou com a vítima já desacordada. Segundo as amigas, ele foi agredido pelo profissional com socos na boca, causando intensa perda de sangue.

De acordo com uma outra trabalhadora, no entanto, tratava-se de um caso de legítima defesa. Na versão dela, o cliente estava agressivo, tinha começado a gritar e tentava bater no segurança, de 38 anos.

O consumidor teria tentado sair do estabelecimento sem pagar a comanda. Ao ser abordado, teria começado a xingar o profissional e a ofender as atendentes do caixa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado após a confusão, e encaminhou o jovem ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Ele recobrou a consciência, recebeu atendimento e ficou sob observação. Os envolvidos, posteriormente, foram conduzidos à Central de Flagrantes.

Com o caso formalmente registrado, a Polícia Civil (PC) deliberou pela criação de uma Verificação de Procedência de Informações (VPI), ficando responsável pela oitiva das partes.

