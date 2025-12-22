Humorista desabafa após cancelamento de show em Goiânia

Evento teria sido desmarcado por uma suposta falha na organização do palco do espetáculo

Samuel Leão - 22 de dezembro de 2025

Humorista Diego Besoum em desabafo no Instagram. (Foto: Reprodução)

O humorista Diego Besou, que se apresenta tratando do universo da enfermagem e soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, cancelou um show que faria em Goiânia neste sábado (20) e publicou um desabafo nas redes sociais.

O evento ocorreria em uma casa de shows, logo após uma apresentação de uma banda, mas foi cancelado supostamente em razão dos instrumentos que não poderiam ser retirados do palco, impossibilitando a montagem do cenário para o show do comediante.

No vídeo, postado no último sábado (20) e que posteriormente acabou sendo apagado do Instagram, o humorista lamentou o ocorrido, em lágrimas.

“Não sou do stand-up, sou do show de humor, tenho cenário e é impossível entregar um show de boa qualidade”, complementou ele, relatando a presença de equipamentos da banda no palco.

“Mil desculpas, meus amores. Eu me dedico demais para não conseguir entregar o show que vocês merecem. Estou péssimo, arrasado, porque sei que muitos trocaram plantões para me ver, e agora acontece isso”, finalizou, no texto da legenda da publicação.

Já no domingo (21), Diego Besou publicou diversos stories dando mais detalhes sobre o ocorrido, destacando que a casa de shows não teria culpa no ocorrido, e que o problema teria sido causado, na verdade, pela empresa responsável pelo evento.

“A empresa que estava responsável pelo meu evento era outra, que terceirizou para aquele espaço, porque não tinha como realizar meu evento, pois estava em reforma e tudo mais. Porém, o responsável pelo meu show soltou uma nota mentirosa informando que eu cancelei o show, e na verdade não foi essa a situação que aconteceu”, desabafou o artista.

Diego relatou estar recebendo até ameaças do público em razão da suposta nota mentirosa.

Por fim, ele destacou que vai entrar com medidas judiciais contra o responsável pelo informe que seria falso, nas palavras do humorista.

