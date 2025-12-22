Motorista de Goiânia chama atenção ao mostrar perrengue inusitado enquanto dirige na chuva

Registro viralizou no TikTok e já conta com quase 100 mil visualizações

Davi Galvão - 22 de dezembro de 2025

Motorista viralizou ao mostrar comportamento não usual do limpador de para-brisa. (Foto: TikTok/@tr.gyn)

Dirigir, por si só, já é uma atividade estressante. Em Goiânia, com o tráfego caótico e leis de trânsito que mais parecem sugestões, a situação só piora. Foi nesse contexto que um motorista da capital viralizou ao mostrar que até as intempéries do tempo também colaboram na hora de tirar os condutores do sério.

No vídeo, publicado no TikTok e que já beira as 100 mil visualizações, o influencer Motora_Fumaça (@tr.gyn) viralizou ao mostrar a labuta que é simplesmente dirigir no tempo chuvoso.

“Tô andando aqui, chuva para cá é mato, não aguento mais não, vou ter que ligar o limpador”, desabafou

Porém, ao acionar o dispositivo, fica claro o motivo de tamanho descontentamento: sem o devido suporte, o limpador ficou balançando tal qual estivesse quebrado, muito longe de cumprir a função para a qual foi desenhado.

Nos comentários, os internautas não perderam tempo e logo vieram fazer graça com a situação.

“Estoy cansado jefe”, brincou um, em alusão ao meme envolvendo a icônica frase de “A Espera de Um Milagre”.

“Ele dando tchau pros outros carros”, disse outra, fazendo graça com o movimento do limpador.

