Novo Imposto de Renda entra em vigor em 1º de janeiro; veja como ficam os descontos no salário e nos dividendos
Nova regra amplia a faixa de isenção, cria desconto gradual para rendas intermediárias e passa a tributar dividendos mais altos
O novo Imposto de Renda começa a valer a partir de 1º de janeiro e muda de forma direta os descontos aplicados no salário dos trabalhadores e nos dividendos recebidos por empresários e investidores.
As alterações atingem milhões de brasileiros e já devem ser sentidas nos primeiros contracheques do ano.
A principal novidade é a isenção total para quem ganha até R$ 5 mil por mês, além da criação de um desconto progressivo para rendas um pouco maiores, evitando perdas bruscas de salário líquido.
- Carteira do autista: brasileiros com o transtorno têm direito a benefícios que garantem atendimento prioritário em vários lugares
- Nova regra já em vigor permite que idosos escolham em cartório quem cuidará da saúde e do patrimônio em caso de incapacidade
- Aposentadoria por incapacidade: saiba se seu problema de saúde dá direito ao benefício
Quem fica isento do Imposto de Renda
Com a nova regra, trabalhadores que recebem até R$ 5 mil mensais ficam 100% isentos do Imposto de Renda. Nessa faixa, não haverá qualquer desconto de IR no salário.
A medida representa um alívio direto no orçamento de quem ganha menos e reduz a carga tributária sobre rendas mais baixas.
Como ficam os descontos no salário
Para quem ganha acima da faixa de isenção, o imposto passa a ser aplicado de forma gradual, com redução progressiva do desconto até determinado limite:
- Até R$ 5 mil:
Isenção total (0% de IR)
- Entre R$ 5 mil e R$ 7.350:
Desconto gradual, com redução parcial do imposto
A alíquota efetiva cresce aos poucos, evitando o “salto” no desconto
- Acima de R$ 7.350:
Voltam a valer as alíquotas tradicionais do Imposto de Renda, que podem chegar a 27,5%, conforme a faixa de renda
Na prática, quem está entre R$ 5 mil e R$ 7.350 não perde renda líquida de forma abrupta ao ultrapassar a faixa de isenção.
O que muda nos dividendos
Outra mudança importante envolve os dividendos, que até então eram isentos para pessoas físicas. A partir de janeiro:
- Dividendos acima de R$ 50 mil por mês passam a ser tributados
- A alíquota definida é de 10%, com desconto direto na fonte
- Dividendos de até R$ 50 mil mensais continuam isentos
A cobrança será automática, no momento do pagamento, sem necessidade de recolhimento posterior pelo contribuinte.
Quando as novas regras passam a valer
As mudanças entram em vigor em 1º de janeiro, com impacto imediato nos salários pagos no início do ano e nos dividendos distribuídos a partir dessa data. A declaração anual do Imposto de Renda, feita no ano seguinte, já refletirá integralmente o novo modelo.
O que o contribuinte precisa observar
Para trabalhadores CLT, o ajuste será feito automaticamente pela empresa na folha de pagamento. Já quem recebe dividendos deve acompanhar os valores mensais e os descontos aplicados diretamente na fonte.
Especialistas recomendam atenção aos primeiros contracheques e informes de rendimentos para entender o impacto real do novo Imposto de Renda no orçamento.
Com a mudança, o governo busca reduzir a carga tributária para rendas menores, aplicar descontos mais justos nas faixas intermediárias e tributar rendimentos mais elevados, marcando uma nova etapa na política do Imposto de Renda no Brasil.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!