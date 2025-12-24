Incêndio atinge hamburgueria na Avenida São Francisco, em Anápolis

Chamas se espalharam por quiosque, mobilizando Corpo de Bombeiros

Da Redação - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções destruiu o quiosque de uma hamburgueria localizado na Avenida São Francisco, em Anápolis, na tarde desta quarta-feira (24), véspera de Natal.

As chamas tomaram conta da estrutura em poucos minutos e chamaram a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela região no momento do ocorrido.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o fogo intenso e uma densa fumaça se espalhando pelo entorno do estabelecimento durante o incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou no combate às chamas para evitar que o fogo se propagasse para áreas próximas.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as causas do incêndio, que seguem sendo apuradas pelas autoridades.

