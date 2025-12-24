Mulher morre ao cair da garupa de moto enquanto voltava de supermercado, em Aparecida de Goiânia

Veículo era pilotado por outra mulher, que acionou o socorro e a PM. Óbito da garupa foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros e Samu

Imagens mostram momento da queda. (Foto: Captura)

Uma mulher, de 56 anos, morreu tragicamente em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (23), quando supostamente caiu de uma moto e bateu fortemente com a cabeça em um meio-fio, na região Metropolitana.

A vítima era a garupa do veículo pilotado por outra mulher, de 41 anos, e o episódio aconteceu no Setor Garavello, em Aparecida de Goiânia.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e apurou no local que as duas estariam voltando de um supermercado embarcadas na Yamaha Fazer, quando, sem motivo aparente, a condutora percebeu a queda.

Inclusive, imagens as quais o Portal 6 teve acesso, mostram o momento citado pela motociclista. A qualidade da filmagem não exibe detalhes, mas é possível ver sacolas do estabelecimento caindo e a parada repentina da moto.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Atendimento em Urgência (Samu) chegaram a ir ao local para prestar socorro, mas confirmaram o óbito ainda na cena do acidente.

Assim, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado pra remover o corpo e realizar os procedimentos de praxe, que nesse caso, envolve uma investigação da Polícia Civil (PC), visando esclarecer o motivo da queda e morte da mulher.

 

 

