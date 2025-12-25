6 simpatias para atrair prosperidade e sorte no Ano Novo
Começar o ano com boas energias, foco e confiança já é, por si só, um grande passo
Ano Novo é aquele momento simbólico em que muita gente aproveita para renovar esperanças, fazer pedidos e atrair tudo o que deseja para os próximos meses.
Prosperidade, sorte e caminhos abertos costumam estar no topo da lista.
Por isso, simpatias tradicionais ganham força nessa época, especialmente aquelas que ajudam a entrar no Ano Novo com intenção positiva e mente focada.
Afinal, além do simbolismo, elas ajudam a criar um clima de recomeço, organização emocional e confiança no futuro.
1. Pular sete ondas
Uma das simpatias mais populares do Ano Novo é pular sete ondas à beira-mar.
Cada onda representa um pedido diferente. Enquanto pula, a ideia é mentalizar desejos claros e positivos.
Além disso, o ritual simboliza a limpeza de energias negativas e a abertura para um novo ciclo.
2. Comer lentilha na virada
A lentilha é tradicionalmente associada à fartura.
Por isso, comer pelo menos uma colher de lentilha na ceia do Ano Novo é visto como um gesto para atrair prosperidade financeira.
Muitas pessoas também guardam alguns grãos na carteira como símbolo de abundância.
3. Usar roupas claras ou coloridas
A escolha da roupa também faz parte das simpatias de Ano Novo. O branco representa paz e renovação.
Já o amarelo simboliza dinheiro e sucesso, enquanto o verde está ligado à saúde.
O importante é vestir a cor pensando no que se deseja atrair.
4. Guardar uma folha de louro
Outra simpatia simples consiste em escrever um desejo em uma folha de louro e guardá-la na carteira ou em um local especial.
Ao longo do Ano Novo, a folha funciona como um lembrete de foco e intenção, além de ser associada à prosperidade.
5. Organizar a casa antes da virada
Pode parecer básico, mas organizar a casa antes do Ano Novo é uma simpatia poderosa.
A ideia é não levar bagunça, objetos quebrados ou energia parada para o próximo ciclo.
Ao limpar e organizar, você simbolicamente abre espaço para coisas novas entrarem.
6. Fazer uma lista de intenções
Por fim, escrever metas e desejos para o Ano Novo ajuda a materializar intenções.
Algumas pessoas queimam o papel após escrever, outras guardam para reler ao longo do ano.
Independentemente da forma, o ritual reforça clareza e propósito.
