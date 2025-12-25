6 simpatias para atrair prosperidade e sorte no Ano Novo

Começar o ano com boas energias, foco e confiança já é, por si só, um grande passo

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Victor Horta na Varanda)

Ano Novo é aquele momento simbólico em que muita gente aproveita para renovar esperanças, fazer pedidos e atrair tudo o que deseja para os próximos meses.

Prosperidade, sorte e caminhos abertos costumam estar no topo da lista.

Por isso, simpatias tradicionais ganham força nessa época, especialmente aquelas que ajudam a entrar no Ano Novo com intenção positiva e mente focada.

Afinal, além do simbolismo, elas ajudam a criar um clima de recomeço, organização emocional e confiança no futuro.

1. Pular sete ondas

Uma das simpatias mais populares do Ano Novo é pular sete ondas à beira-mar.

Cada onda representa um pedido diferente. Enquanto pula, a ideia é mentalizar desejos claros e positivos.

Além disso, o ritual simboliza a limpeza de energias negativas e a abertura para um novo ciclo.

2. Comer lentilha na virada

A lentilha é tradicionalmente associada à fartura.

Por isso, comer pelo menos uma colher de lentilha na ceia do Ano Novo é visto como um gesto para atrair prosperidade financeira.

Muitas pessoas também guardam alguns grãos na carteira como símbolo de abundância.

3. Usar roupas claras ou coloridas

A escolha da roupa também faz parte das simpatias de Ano Novo. O branco representa paz e renovação.

Já o amarelo simboliza dinheiro e sucesso, enquanto o verde está ligado à saúde.

O importante é vestir a cor pensando no que se deseja atrair.

4. Guardar uma folha de louro

Outra simpatia simples consiste em escrever um desejo em uma folha de louro e guardá-la na carteira ou em um local especial.

Ao longo do Ano Novo, a folha funciona como um lembrete de foco e intenção, além de ser associada à prosperidade.

5. Organizar a casa antes da virada

Pode parecer básico, mas organizar a casa antes do Ano Novo é uma simpatia poderosa.

A ideia é não levar bagunça, objetos quebrados ou energia parada para o próximo ciclo.

Ao limpar e organizar, você simbolicamente abre espaço para coisas novas entrarem.

6. Fazer uma lista de intenções

Por fim, escrever metas e desejos para o Ano Novo ajuda a materializar intenções.

Algumas pessoas queimam o papel após escrever, outras guardam para reler ao longo do ano.

Independentemente da forma, o ritual reforça clareza e propósito.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!