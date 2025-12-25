Como está o elenco de ‘Rainha da Sucata’, que faz sucesso com reprise na Globo

Reprise reacende curiosidade sobre os rumos dos atores 35 anos após a estreia

Folhapress - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Rede Globo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Regina Duarte passou os últimos anos protestando em frente a quartéis e pedindo que ocorresse uma nova intervenção militar. Mas, em 1990, a atriz vivia o auge de sua carreira e dava vida a uma personagem de sucesso: Maria do Carmo em “Rainha da Sucata”. Ela era uma rica em ascensão, que tentava se moldar aos costumes da velha elite paulistana.

A novela, escrita por Silvio de Abreu, é agora exibida pela terceira vez na Globo, no Vale a Pena Ver de Novo. Segundo dados do Google Trends, o folhetim vem despertando o interesse do público das tardes da emissora.

Regina forma o trio de protagonistas, ao lado de Glória Menezes (Laura) e Tony Ramos (Edu). Na trama, Maria do Carmo propõe a Edu um casamento de conveniência. Enquanto ela usa o dinheiro para bancar a família pobre, ele tem um nome respeitado pela sociedade.

Mas, ao viver numa mansão, Maria começa a ser perseguida por Laurinha, madrasta de Edu, uma socialite falida que nutre uma paixão secreta e proibida pelo enteado e faz de tudo para destruir o casamento dele.

E por onde andam os atores de “Rainha da Sucata”, 35 anos após a estreia? Parte deles segue em atividade em novelas, séries e teatro, mas outros se afastaram dos holofotes. Há ainda aqueles que já morreram, mas permanecem vivos na memória afetiva dos telespectadores. Confira:

Regina Duarte (Maria do Carmo Pereira)

Após passar um período agitado na política, como secretária especial da cultura do governo Jair Bolsonaro, Regina atualmente se dedica às artes plásticas. Seu último trabalho na televisão foi na novela “Sete Vidas” (2015).

Glória Menezes (Laurinha Figueroa)

Aos 91 anos, a veterana atriz não faz novelas há mais de uma década. Seu último trabalho na TV foi em “Totalmente Demais” (2015), e ela está afastada das telas.

Menezes vive com os filhos no Rio de Janeiro desde que ficou viúva do ator Tarcísio Meira após 59 anos de união –ele morreu durante a pandemia de Covid-19 aos 85 anos, em agosto de 2021.

Tony Ramos (Eduardo Figueroa)

O ator segue ativo na TV, atualmente no ar como Abel Boaz em “Dona de Mim”, novela da faixa das sete na Globo.

Antônio Fagundes (Caio Szimanski)

Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, Fagundes continua ativo tanto no teatro quanto na TV. Recentemente, ele fechou um novo acordo com a Globo e fará “Quem Ama Cuida”, próxima novela das nove, que estreia em maio de 2026.

Claudia Raia (Paula Ramos)

Claudia está afastada das novelas da Globo desde 2019, mas tem feito peças de teatro, junto ao marido Jarbas Homem de Mello. A atriz foi mãe novamente em 2023, quando deu à luz seu terceiro filho, Luca.

Andréa Beltrão (Ingrid), Marisa Orth (Nicinha), Renata Sorrah (Mariana Szimanski), Claudia Ohana, Marcello Novaes e Maurício Mattar seguem atuando na televisão, nos cinemas e nos teatros.

Muitos nomes queridos do elenco já faleceram -mas são lembrados com carinho nessa reprise. Aracy Balabanian, que viveu Dona Armênia, faleceu em 2023, aos 83 anos. Nicette Bruno, a intérprete de Neiva Pereira, morreu em 2020. Raul Cortez, Cleyde Yáconis e Paulo Gracindo também deixaram saudade ao longo dos anos.