Sonho construído com muito esforço ao longo dos anos: veja como ficou hamburgueria da São Francisco após incêndio

Espaço, que era fonte de renda e sustento da família, agora está reduzido a escombros. Proprietários fazem campanha nas redes sociais

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio destruiu a lanchonete Espetiscos na tarde da última quarta-feira (24), no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Um dia após o ocorrido, a hamburgueria apresentava cenário de destruição, com equipamentos e a estrutura completamente comprometidos pelas chamas.

As imagens mostraram não apenas os prejuízos materiais, mas também o impacto emocional causado pelo incêndio.

Abalados, os proprietários relataram que o fogo consumiu um sonho construído com muito esforço ao longo dos anos.

O espaço, que era fonte de renda e sustento da família, agora está reduzido a escombros.

Apesar da gravidade do ocorrido, ninguém ficou ferido.

Ainda assim, familiares e amigos passaram a buscar informações que possam ajudar a esclarecer as causas do incêndio.

A expectativa é localizar imagens de câmeras de segurança de comércios e residências próximas, que possam contribuir para entender como o fogo teve início e se espalhou rapidamente pelo imóvel.

Nas redes sociais, os donos da Espetiscos (@espetiscoanapolis) também fizeram um apelo por apoio e divulgaram uma vaquinha solidária, na tentativa de arrecadar recursos para recomeçar após o prejuízo.

A mobilização busca ajudar na reconstrução do negócio e na retomada da atividade que garantia o sustento da família.

A chave Pix para doações é 62991351908 (Celular).

As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas.

AS IMAGENS ‼️ Sonho construído com muito esforço ao longo dos anos: veja como ficou hamburgueria da São Francisco após incêndio Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/FM8rGg8bGi — Portal 6 (@portal6noticias) December 25, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Anápolis!