Sonho construído com muito esforço ao longo dos anos: veja como ficou hamburgueria da São Francisco após incêndio
Espaço, que era fonte de renda e sustento da família, agora está reduzido a escombros. Proprietários fazem campanha nas redes sociais
Um incêndio destruiu a lanchonete Espetiscos na tarde da última quarta-feira (24), no bairro Jundiaí, em Anápolis.
Um dia após o ocorrido, a hamburgueria apresentava cenário de destruição, com equipamentos e a estrutura completamente comprometidos pelas chamas.
As imagens mostraram não apenas os prejuízos materiais, mas também o impacto emocional causado pelo incêndio.
Abalados, os proprietários relataram que o fogo consumiu um sonho construído com muito esforço ao longo dos anos.
O espaço, que era fonte de renda e sustento da família, agora está reduzido a escombros.
Apesar da gravidade do ocorrido, ninguém ficou ferido.
Ainda assim, familiares e amigos passaram a buscar informações que possam ajudar a esclarecer as causas do incêndio.
A expectativa é localizar imagens de câmeras de segurança de comércios e residências próximas, que possam contribuir para entender como o fogo teve início e se espalhou rapidamente pelo imóvel.
Nas redes sociais, os donos da Espetiscos (@espetiscoanapolis) também fizeram um apelo por apoio e divulgaram uma vaquinha solidária, na tentativa de arrecadar recursos para recomeçar após o prejuízo.
A mobilização busca ajudar na reconstrução do negócio e na retomada da atividade que garantia o sustento da família.
A chave Pix para doações é 62991351908 (Celular).
As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas.
