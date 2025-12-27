Jovem sofre acidente na Vila Jaiara e é internada em estado grave no Heana

Vítima, de 26 anos, foi encaminhada à unidade de saúde após ser atingida por uma van em um cruzamento

Da Redação Da Redação -
Jovem sofre acidente na Vila Jaiara e é internada em estado grave no Heana
Kamila Giovanna Ferreira, de 26 anos, foi internada no HEANA após acidente. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 26 anos, foi internada em estado grave no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), após sofrer um acidente de trânsito nesta sexta-feira (26).

Identificada como Kamila Giovanna Ferreira, a motociclista trafegava pela Vila Jaiara quando foi atingida por uma van no cruzamento da Avenida Alberto Torres com a Rua Ituaçu.

Câmeras de segurança registraram a colisão, mostrando que o automóvel aparenta furar o sinal de “Pare” enquanto a jovem transitava pelo local.

Leia também

Com o acidente, a vítima foi arremessada no asfalto, ficando com ferimentos pelo corpo e um forte sangramento na cabeça.

Ela também teria sofrido um traumatismo cranioencefálico, além de hemorragia na região do tórax.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)  foi acionado ao local para os primeiros socorros e encaminhou Kamila para o HEANA, onde ela segue internada.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a administração da unidade de saúde, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

 

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias