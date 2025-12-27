Jovem sofre acidente na Vila Jaiara e é internada em estado grave no Heana

Vítima, de 26 anos, foi encaminhada à unidade de saúde após ser atingida por uma van em um cruzamento

Da Redação - 27 de dezembro de 2025

Kamila Giovanna Ferreira, de 26 anos, foi internada no HEANA após acidente. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 26 anos, foi internada em estado grave no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), após sofrer um acidente de trânsito nesta sexta-feira (26).

Identificada como Kamila Giovanna Ferreira, a motociclista trafegava pela Vila Jaiara quando foi atingida por uma van no cruzamento da Avenida Alberto Torres com a Rua Ituaçu.

Câmeras de segurança registraram a colisão, mostrando que o automóvel aparenta furar o sinal de “Pare” enquanto a jovem transitava pelo local.

Com o acidente, a vítima foi arremessada no asfalto, ficando com ferimentos pelo corpo e um forte sangramento na cabeça.

Ela também teria sofrido um traumatismo cranioencefálico, além de hemorragia na região do tórax.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local para os primeiros socorros e encaminhou Kamila para o HEANA, onde ela segue internada.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a administração da unidade de saúde, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

