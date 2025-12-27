Jovem sofre acidente na Vila Jaiara e é internada em estado grave no Heana
Vítima, de 26 anos, foi encaminhada à unidade de saúde após ser atingida por uma van em um cruzamento
Uma jovem, de 26 anos, foi internada em estado grave no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), após sofrer um acidente de trânsito nesta sexta-feira (26).
Identificada como Kamila Giovanna Ferreira, a motociclista trafegava pela Vila Jaiara quando foi atingida por uma van no cruzamento da Avenida Alberto Torres com a Rua Ituaçu.
Câmeras de segurança registraram a colisão, mostrando que o automóvel aparenta furar o sinal de “Pare” enquanto a jovem transitava pelo local.
Com o acidente, a vítima foi arremessada no asfalto, ficando com ferimentos pelo corpo e um forte sangramento na cabeça.
Ela também teria sofrido um traumatismo cranioencefálico, além de hemorragia na região do tórax.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local para os primeiros socorros e encaminhou Kamila para o HEANA, onde ela segue internada.
A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a administração da unidade de saúde, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações.
