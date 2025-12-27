Lançado edital de processo seletivo da SES-GO com remunerações de R$ 4,1 mil

Inscrições serão realizadas ao longo do mês de janeiro

Augusto Araújo - 27 de dezembro de 2025

Fachada da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou o edital de um novo Processo Seletivo unificado para ingresso nos Programas de Residência Médica.

No total, são disponibilizadas 17 vagas para diversas áreas de saúde. Os aprovados receberão bolsas no valor de R$ 4.106,09.

Conforme o edital, as inscrições serão realizadas por meio do Portal do Candidato do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG).

Elas ocorrerão entre os dias 08 de janeiro de 2026 até às 17h do dia 19 do mesmo mês. O candidato poderá realizar as inscrições em mais de uma Unidade de Saúde, desde que as especialidades selecionadas tenham o mesmo requisito.

A taxa cobrada será de:

a) R$ 500 para uma inscrição realizada;

b) R$ 400 por inscrição, para duas;

c) R$ 300 por inscrição, para três ou mais inscrições.

A forma de seleção será realizada por meio de prova objetiva para todas as especialidades (classificatória e eliminatória). Ela será realizada no dia 08 de fevereiro de 2026.

Para mais informações a respeito do processo seletivo, leia o edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!