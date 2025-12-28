Água fria ou fervente: o jeito certo de começar a cozinhar cada alimento, segundo especialistas

Temperatura no início do preparo influencia textura, sabor e preservação de nutrientes, e um erro comum começa logo no primeiro passo

Pedro Ribeiro - 28 de dezembro de 2025

Frutas e legumes devem ser presença firme na cozinha e na dieta, mas exigem cuidados. (Foto: reprodução)

Na rotina da cozinha, muita gente ignora um detalhe simples que faz grande diferença no resultado final: a temperatura da água no início do cozimento. Segundo especialistas, esse cuidado interfere diretamente na textura dos alimentos e até na perda de nutrientes.

Existe uma regra básica bastante difundida entre cozinheiros e nutricionistas. Ela leva em conta de onde o alimento vem e como ele reage ao calor.

Alimentos que nascem debaixo da terra devem começar a ser cozidos em água fria. Esse método permite que o calor penetre de forma gradual, garantindo cozimento uniforme e evitando que o exterior cozinhe rápido demais.

Entram nessa categoria itens como batata, mandioca, cenoura, beterraba, inhame e mandioquinha. Quando colocados direto na água fervente, eles tendem a ficar duros por fora e crus por dentro.

Carnes usadas para caldos e sopas também seguem a mesma lógica. Começar em água fria ajuda a extrair sabor e nutrientes aos poucos, deixando o caldo mais encorpado.

Por outro lado, alimentos que crescem acima da terra devem ir direto para a água já fervente. Isso preserva melhor a cor, o sabor e os nutrientes, além de reduzir o tempo de cozimento.

É o caso de legumes como brócolis, couve-flor, vagem, espinafre, ervilha e milho. A água quente sela rapidamente a superfície e evita que vitaminas se dispersem.

Massas também precisam da água fervente desde o início. Esse cuidado impede que grudem e garante uma textura mais correta após o cozimento.

Os ovos ficam no meio-termo. Muitos especialistas recomendam colocá-los em água fria e só então levar ao fogo, o que reduz o risco de rachaduras na casca.

No fim das contas, respeitar a temperatura correta da água ajuda a melhorar o resultado das receitas, evita desperdício e valoriza o sabor dos alimentos. Um detalhe simples, mas que faz toda a diferença no dia a dia da cozinha.

