Inmet emite alerta para onda de calor e tempestades em Goiás

Aviso vale para quase todo o estado, mas consequências podem chegar a todas as cidades

Natália Sezil - 28 de dezembro de 2025

Calor deve atingir várias cidades goianas. (Foto: Equatorial)

Goiás deve sofrer, ao mesmo tempo, com uma onda de calor e tempestades, segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão tem quatro avisos simultâneos para o estado: perigo potencial e grande perigo para onda de calor, além de perigo potencial para chuvas intensas e para tempestades.

Cada alerta tem a própria área de abrangência, mas alguns atingem os mesmos locais. O Sul goiano deve enfrentar tanto as altas temperaturas quanto as grandes precipitações. É o caso de Jataí, Rio Verde e Itumbiara, por exemplo.

Em termos práticos, essas cidades podem se deparar com temperaturas até 5°C acima da média por mais de cinco dias, além de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos e possível queda de granizo.

Em Goiânia, os moradores podem esperar a mesma mudança nos termômetros, mas por período de dois a três dias. Também podem se preparar para as tempestades.

A região de Anápolis, o Entorno do Distrito Federal (DF) e o Sul da Região da Terra Ronca são as áreas do estado que não estão cobertas por nenhum alerta do Inmet.

Os avisos têm duração diferente entre si: desde às 23h59 deste domingo (28) até às 18h desta segunda-feira (29).

Confira as cidades mais afetadas pela onda de calor:

Água Limpa;

Aparecida do Rio Doce;

Aporé;

Bom Jesus de Goiás;

Buriti Alegre;

Cachoeira Alta;

Cachoeira Dourada;

Caçu;

Castelândia;

Chapadão do Céu;

Corumbaíba;

Edéia;

Goiatuba;

Gouvelândia;

Inaciolândia;

Itajá;

Itarumã;

Itumbiara;

Jataí;

Joviânia;

Lagoa Santa;

Maurilândia;

Morrinhos;

Panamá;

Paranaiguara;

Porteirão;

Quirinópolis;

Rio Verde;

Santa Helena de Goiás;

São Simão;

Serranópolis;

Turvelândia;

Vicentinópolis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!