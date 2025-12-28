Inmet emite alerta para onda de calor e tempestades em Goiás
Aviso vale para quase todo o estado, mas consequências podem chegar a todas as cidades
Goiás deve sofrer, ao mesmo tempo, com uma onda de calor e tempestades, segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O órgão tem quatro avisos simultâneos para o estado: perigo potencial e grande perigo para onda de calor, além de perigo potencial para chuvas intensas e para tempestades.
Cada alerta tem a própria área de abrangência, mas alguns atingem os mesmos locais. O Sul goiano deve enfrentar tanto as altas temperaturas quanto as grandes precipitações. É o caso de Jataí, Rio Verde e Itumbiara, por exemplo.
Em termos práticos, essas cidades podem se deparar com temperaturas até 5°C acima da média por mais de cinco dias, além de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos e possível queda de granizo.
Em Goiânia, os moradores podem esperar a mesma mudança nos termômetros, mas por período de dois a três dias. Também podem se preparar para as tempestades.
A região de Anápolis, o Entorno do Distrito Federal (DF) e o Sul da Região da Terra Ronca são as áreas do estado que não estão cobertas por nenhum alerta do Inmet.
Os avisos têm duração diferente entre si: desde às 23h59 deste domingo (28) até às 18h desta segunda-feira (29).
Confira as cidades mais afetadas pela onda de calor:
- Água Limpa;
- Aparecida do Rio Doce;
- Aporé;
- Bom Jesus de Goiás;
- Buriti Alegre;
- Cachoeira Alta;
- Cachoeira Dourada;
- Caçu;
- Castelândia;
- Chapadão do Céu;
- Corumbaíba;
- Edéia;
- Goiatuba;
- Gouvelândia;
- Inaciolândia;
- Itajá;
- Itarumã;
- Itumbiara;
- Jataí;
- Joviânia;
- Lagoa Santa;
- Maurilândia;
- Morrinhos;
- Panamá;
- Paranaiguara;
- Porteirão;
- Quirinópolis;
- Rio Verde;
- Santa Helena de Goiás;
- São Simão;
- Serranópolis;
- Turvelândia;
- Vicentinópolis.
