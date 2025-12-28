Inmet emite alerta para onda de calor e tempestades em Goiás

Aviso vale para quase todo o estado, mas consequências podem chegar a todas as cidades

Calor deve atingir várias cidades goianas. (Foto: Equatorial)

Goiás deve sofrer, ao mesmo tempo, com uma onda de calor e tempestades, segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão tem quatro avisos simultâneos para o estado: perigo potencial e grande perigo para onda de calor, além de perigo potencial para chuvas intensas e para tempestades.

Cada alerta tem a própria área de abrangência, mas alguns atingem os mesmos locais. O Sul goiano deve enfrentar tanto as altas temperaturas quanto as grandes precipitações. É o caso de Jataí, Rio Verde e Itumbiara, por exemplo.

Em termos práticos, essas cidades podem se deparar com temperaturas até 5°C acima da média por mais de cinco dias, além de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos e possível queda de granizo.

Em Goiânia, os moradores podem esperar a mesma mudança nos termômetros, mas por período de dois a três dias. Também podem se preparar para as tempestades.

A região de Anápolis, o Entorno do Distrito Federal (DF) e o Sul da Região da Terra Ronca são as áreas do estado que não estão cobertas por nenhum alerta do Inmet.

Os avisos têm duração diferente entre si: desde às 23h59 deste domingo (28) até às 18h desta segunda-feira (29).

Confira as cidades mais afetadas pela onda de calor:

  • Água Limpa;
  • Aparecida do Rio Doce;
  • Aporé;
  • Bom Jesus de Goiás;
  • Buriti Alegre;
  • Cachoeira Alta;
  • Cachoeira Dourada;
  • Caçu;
  • Castelândia;
  • Chapadão do Céu;
  • Corumbaíba;
  • Edéia;
  • Goiatuba;
  • Gouvelândia;
  • Inaciolândia;
  • Itajá;
  • Itarumã;
  • Itumbiara;
  • Jataí;
  • Joviânia;
  • Lagoa Santa;
  • Maurilândia;
  • Morrinhos;
  • Panamá;
  • Paranaiguara;
  • Porteirão;
  • Quirinópolis;
  • Rio Verde;
  • Santa Helena de Goiás;
  • São Simão;
  • Serranópolis;
  • Turvelândia;
  • Vicentinópolis.

