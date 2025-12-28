O truque dos chefs de cozinha para cortar cebola sem derramar uma lágrima e sem irritar os olhos

Método simples usa um item comum da cozinha e ajuda a evitar a ardência causada pelo cheiro da cebola

Isabella Valverde - 28 de dezembro de 2025

Foto: (Captura de tela /YouTube/ Canal Pyszne na stole)

Cortar cebola é uma das tarefas mais temidas da cozinha. Em poucos segundos, os olhos começam a arder e as lágrimas aparecem. No entanto, chefs de cozinha usam um truque simples para evitar esse desconforto sem precisar de equipamentos especiais.

O problema está no gás liberado pela cebola quando é cortada. Ao entrar em contato com os olhos, ele reage com a umidade e provoca a irritação. Por isso, o segredo é impedir que o gás chegue até o rosto.

O truque mais usado é umedecer a lâmina da faca antes de começar a cortar. Basta passar a faca em água corrente ou mantê-la levemente molhada durante o processo. A água ajuda a capturar parte do gás liberado, reduzindo a quantidade que sobe até os olhos.

Outra dica muito comum entre chefs é cortar a cebola perto da pia ou sob água corrente, quando possível. O fluxo de água dispersa o gás no ambiente e evita que ele se concentre ao redor do rosto.

Além disso, manter a cebola bem gelada antes de cortar também ajuda. O frio diminui a liberação dos compostos responsáveis pela ardência, tornando o processo mais confortável.

Chefs também recomendam usar uma faca bem afiada. Facas cegas esmagam a cebola, liberando mais gás. Já uma lâmina afiada faz cortes limpos, reduzindo a irritação.

Esses métodos funcionam melhor quando combinados. Faca molhada, cebola fria e corte rápido fazem toda a diferença no resultado.

Assim, com um item simples que todo mundo tem em casa, é possível cortar cebola sem lágrimas, sem ardência e sem sofrimento, exatamente como fazem os profissionais da cozinha.