Preso homem que matou ex-companheira atropelada com caminhão em Orizona

Suspeito, de 40 anos, foi localizado pela Polícia Militar próximo ao local onde abandonou o veículo após o crime

Da Redação - 28 de dezembro de 2025

Nayara Eloa Rocha Gomes (à direita) foi morta pelo companheiro. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Foi preso no final da tarde de domingo (28) o homem, de 40 anos, suspeito de matar a ex-companheira, de 34, atropelada com um caminhão em Orizona, no Sudeste de Goiás.

Conforme apurado pelo Portal 6, a Polícia Militar (PM) localizou o autor, que estava foragido desde o momento do crime, nas proximidades da fazenda onde havia abandonado o veículo.

Ele apresentava diversas escoriações pelo corpo e, após ser detido, foi encaminhado para o Hospital Municipal para receber atendimento médico antes de ser conduzido à Central de Flagrantes em Pires do Rio.

O crime, investigado como feminicídio, chocou a cidade. O suspeito teria utilizado o próprio caminhão para atropelar deliberadamente a vítima, Nayara Eloa Rocha Gomes, na entrada de um pesque-pague da região.

Após o impacto, ele fugiu sem prestar socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas apenas pôde constatar o óbito da mulher ainda no local.

O caminhão foi encontrado abandonado pouco tempo depois, em uma estrada de terra.

A ocorrência ainda teve um desdobramento com o incêndio do caminhão usado no crime.

Os dois irmãos da vítima, de 33 e 31 anos, são os principais suspeitos de terem ateado fogo no veículo como forma de retaliação.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC), que apura tanto o feminicídio quanto a autoria do incêndio.

