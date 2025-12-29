Alerta de tempestades sobe para quase 200 cidades em Goiás, com índices de até 50 mm/dia; veja previsão do tempo

Onda de calor deve seguir firme no estado, com regiões atingindo médias máximas de 37 °C

Davi Galvão - 29 de dezembro de 2025

Goiás deve enfrentar chuvas irregulares. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Esta terça-feira (30) deve vir acompanhada de tempestades e chuvas pesadas em ao menos 196 municípios de Goiás, conforme o alerta emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Conforme o instituto, a combinação de calor e umidade, somada ao avanço gradativo de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil, deve influenciar as condições de tempo em Goiás, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva.

Nessas condições, o risco de tempestades torna-se elevado, com potencial para rajadas de vento e descargas elétricas.

O destaque fica para a região Sudeste, Central e Sul, que devem acumular cerca de 20 milímetros. Já as regiões Norte, Oeste e Leste apresentam volumes um pouco menores, em torno de 15 milímetros.

Tratando dos municípios listados pelo Cimehgo, Porangatu, Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Mineiros, Ipameri, Morrinhos, Cristalina, Santa Helena, Davinópolis, São João da Paraúna, Cocalzinho e Tatuí vêm com a maior previsão de chuvas da data, de 10 mm.

Na sequência, aparecem as cidades com volumes estimados em torno de 08 mm: Anápolis, Goiânia, Luziânia, Goianira, Três Ranchos, Formosa, Iporá, Araguapaz, Caiapônia, Firminópolis, Palminópolis e Lagoa Santa, mantendo o mesmo padrão de instabilidade pontual.

Seguindo com 07 mm previstos estão Catalão, Ceres, Goianésia, Palmeiras de Goiás, Aurilândia e Rubiataba.

Por fim, os menores volumes são esperados nos municípios com até 05 milímetros, caso de Rubiataba, Flores de Goiás, Aruanã, Montes Claros e Doverlândia.

Calor

Seguindo a onda de calor que assola o estado já há duas semanas, a previsão aponta que todas as regiões do estado devem registrar médias máximas de 30 °C, com destaque para o Norte e Oeste goiano, que seguem na marca de 37 °C para esta terça-feira (30).

Na capital, os termômetros devem variar entre 19 °C e 34 °C, enquanto que, em Anápolis, a previsão é de números entre 19 °C e 31 °C.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!