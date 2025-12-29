Descubra quanto é necessário ganhar para ser considerado classe média no Brasil

Classificação considera a renda familiar total e a renda per capita, e pode variar conforme o número de pessoas na casa e o custo de vida local

Muita gente se pergunta se realmente faz parte da chamada classe média — principalmente quando o salário entra e sai quase no mesmo ritmo das contas.

No Brasil, essa definição não está escrita em lei nem aparece de forma clara no contracheque. O que existe são critérios estatísticos, usados por órgãos oficiais, pesquisadores e pelo mercado, para entender quem está entre a pobreza e a alta renda em um país marcado por desigualdades.

A classificação leva em conta a renda mensal total da família, somando tudo o que entra na casa e considerando quantas pessoas vivem ali. Instituições como o IBGE, a Fundação Getulio Vargas (FGV) e consultorias econômicas utilizam esse tipo de recorte para mapear a população e analisar padrões de consumo, acesso a serviços e condições de vida.

Apesar de pequenas variações entre estudos, o conceito central é o mesmo: a classe média reúne famílias que já superaram a linha da baixa renda, mas ainda não atingiram o nível financeiro dos grupos mais ricos.

De forma prática, muitos levantamentos recentes trabalham com faixas aproximadas de renda familiar mensal. Nessa divisão, famílias que ganham até cerca de R$ 3 mil são classificadas como de baixa renda. Já quem recebe entre aproximadamente R$ 3 mil e R$ 10 mil por mês entra na chamada classe média.

Acima desse patamar, os domicílios passam a ser considerados de alta renda. Esses valores não são absolutos, mas ajudam a entender a posição de cada família na pirâmide social brasileira.

Outra forma bastante usada para esse enquadramento é a renda per capita, que calcula quanto cada morador “recebe”, em média, dentro da casa. Basta dividir a renda total pelo número de pessoas que vivem no mesmo domicílio.

Em geral, estudos apontam como classe média quem tem uma renda per capita entre R$ 1.500 e R$ 3.000, podendo ultrapassar esse valor no grupo chamado de classe média alta.

Na prática, isso significa que uma família com quatro pessoas e renda total de R$ 6 mil, por exemplo, atinge uma renda per capita de R$ 1.500, o que a coloca estatisticamente na classe média.

Ainda assim, a percepção de conforto ou aperto financeiro pode variar bastante, dependendo do custo de vida da cidade, do valor do aluguel, do transporte e das despesas com saúde e educação.

