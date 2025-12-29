Drone que filmava cachoeira em Goiás recebe “companhia” inesperada de gavião
Ave "invadiu" as imagens e surpreendeu o operador, que tentou recuar o equipamento para evitar problemas
O que começou como uma tentativa de capturar imagens aéreas de uma das cachoeiras conhecidas pelo rapel, em Goiás, terminou com um flagra inusitado: a “visita” de um suposto gavião-carijó.
O guia Wesley Marques, de 51 anos, operava um drone sobre a Cachoeira Salto do Paraguassú, em Baliza, quando a situação aconteceu. A intenção era apenas mostrar a queda d’água, mas o resultado acabou saindo diferente.
O registro começa se aproximando da cachoeira. Inicialmente distante, o drone chega mais perto para focar apenas na água. No “meio do caminho”, aparece o gavião dando um rasante.
Ele chega pela esquerda e vai embora em seguida, voando na direção do Salto do Paraguassú. A cena aconteceu no último dia 19 e repercutiu nas redes sociais ao longo da semana.
Apesar da proximidade do animal, o equipamento não foi prejudicado. Wesley contou ao O Popular que também recuou o drone para não estressar o pássaro.
O guia explicou que só planejava capturar imagens da cachoeira e que nunca havia se deparado com uma cena dessas.
Isso porque costuma evitar o contato com os animais: “Eu opero o drone há quase dois anos já. Se a gente vir alguma ave voando, algumas andorinhas, a gente já nem levanta. Só quando o céu está limpo”.
Para ele, não se tratou de um ataque, mas de uma demonstração de defesa de território por parte da ave.
