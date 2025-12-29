Papel alumínio nos trilhos das janelas: entenda para que serve e quando usar

Truque simples ajuda a remover sujeira acumulada, melhorar o deslizamento das janelas e ainda reduzir umidade sem esforço

Pedro Ribeiro - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um truque doméstico que vem ganhando espaço nas redes sociais promete facilitar a limpeza dos trilhos das janelas, especialmente os de correr, onde a sujeira costuma se acumular.

A técnica utiliza papel-alumínio como um tipo de limpador mecânico, capaz de remover resíduos presos nos cantos sem danificar a superfície.

Ao ser amassado e esfregado diretamente no trilho, o alumínio ajuda a soltar poeira, areia e restos de sujeira que dificultam o movimento da janela.

Além de melhorar o deslizamento, o método também pode reduzir o acúmulo de umidade, evitando mau cheiro e a formação de ferrugem ao longo do tempo.

A limpeza dos trilhos deve ser feita, em média, uma vez por mês para manter o bom funcionamento das janelas.

Em locais com muita poeira ou umidade, a recomendação é repetir o processo a cada 15 dias para evitar o acúmulo excessivo de sujeira.

Para aplicar o truque, basta cortar um pedaço de papel-alumínio e amassá-lo até formar uma pequena bola.

Se o trilho estiver muito sujo, vale borrifar antes um pouco de vinagre ou água morna para facilitar a remoção dos resíduos.

Em seguida, passe a bola de alumínio por toda a extensão do trilho, dando atenção especial aos pontos mais difíceis.

Finalize retirando os resíduos com um pano seco ou aspirador de pó e, se desejar, passe um pano levemente úmido para uma limpeza mais completa.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!