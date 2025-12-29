Primeiro comprimido diário para perda de peso é aprovado e especialistas alertam para sua alta eficácia

Medicamento com semaglutida passa a ter opção oral e deve chegar a mercado em 2026

Pedro Ribeiro - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) aprovou uma nova forma de tratamento contra a obesidade: o Wegovy em comprimido.

O medicamento utiliza a semaglutida, o mesmo princípio ativo das versões injetáveis do Ozempic e do próprio Wegovy.

A novidade amplia as opções para pacientes que precisam perder peso e reduzir riscos cardiovasculares, oferecendo uma alternativa diária e menos invasiva em comparação às injeções semanais.

Como funciona o Wegovy oral

A versão em comprimido será apresentada em dose diária de 25 mg. O objetivo é auxiliar na redução do peso corporal, na manutenção do emagrecimento ao longo do tempo e no controle de problemas associados à obesidade.

Por dispensar aplicações injetáveis, a opção oral tende a facilitar a adesão ao tratamento, especialmente entre pacientes que evitam o uso de agulhas.

A farmacêutica Novo Nordisk, responsável pelo medicamento, afirma que o comprimido mantém os mesmos mecanismos de ação da semaglutida já utilizada no tratamento da obesidade.

Estudos apontam eficácia semelhante à versão injetável

Ensaios clínicos indicaram que a semaglutida oral apresentou resultados expressivos na perda de peso. Em estudos com adultos com obesidade ou sobrepeso associado a outras doenças, a redução média chegou a 16,6% do peso corporal.

Em parte dos pacientes, a perda superou 20%, índice próximo ao observado com o Wegovy injetável. Os dados também mostraram perfil de segurança semelhante entre as duas versões.

Impacto no tratamento da obesidade

A chegada do Wegovy em comprimido é vista como um avanço no tratamento da obesidade, condição que afeta milhões de pessoas no mundo.

A possibilidade de um medicamento oral pode ampliar o acesso e facilitar o uso contínuo, inclusive na fase de manutenção do peso.

O lançamento do Wegovy oral nos Estados Unidos está previsto para o início de 2026.

Especialistas reforçam que o medicamento não substitui hábitos saudáveis, mas funciona como ferramenta complementar ao acompanhamento médico, alimentação equilibrada e prática de atividade física.

A expectativa é que a nova apresentação ajude a reduzir o abandono do tratamento e o efeito rebote comum após dietas restritivas, oferecendo maior estabilidade no controle do peso a longo prazo.

