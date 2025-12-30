Não é dinheiro, nem o amor: a psicologia é clara sobre o que realmente é preciso para ser feliz

Especialistas apontam um caminho menos óbvio para uma vida emocionalmente estável

Magno Oliver - 30 de dezembro de 2025

Durante décadas, a ideia de felicidade foi associada a sucesso financeiro, status social ou grandes histórias de amor, como era vendido em muitos filmes.

No entanto, estudos recentes da Psicologia mostram que essa visão é limitada e ultrapassada. A ciência do bem-estar aponta que a felicidade é um estado mais complexo, construído ao longo do tempo e sustentado por fatores menos visíveis, mas profundamente determinantes para a qualidade de vida.

Pesquisadores de renome internacional, como Martin Seligman, um dos fundadores da psicologia positiva, e Sonja Lyubomirsky, professora da Universidade da Califórnia, dedicaram anos a estudar o que realmente faz as pessoas se sentirem realizadas.

Suas pesquisas indicaram que emoções positivas são importantes, mas insuficientes quando isoladas. Momentos felizes passam; o que permanece é a forma como a pessoa se conecta com a própria vida.

Esses estudos identificaram três pilares centrais do bem-estar duradouro: experiências de fluxo, propósito e vínculos pessoais. O chamado “fluxo” ocorre quando alguém está tão envolvido em uma atividade significativa que perde a noção do tempo.

Já o propósito está ligado à sensação de que a vida tem direção e valor. Por fim, os laços sociais fortes aparecem de forma consistente como um dos maiores indicadores de felicidade a longo prazo.

A conclusão da psicologia é clara: felicidade não é apenas sentir prazer, mas viver com sentido. Ter objetivos, cultivar relações genuínas e se envolver em atividades que façam sentido para si mesmo pesa mais do que dinheiro ou romance isoladamente.

As pesquisas mostram que, quando esses elementos estão presentes, o bem-estar se torna mais estável, profundo e resistente às dificuldades inevitáveis da vida.

