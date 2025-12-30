Teoria dos estranhos de 5 anos: que quem conhece nunca mais é o mesmo
Uma reflexão simples tem feito muita gente repensar quem permanece ao longo do tempo
A chamada “teoria dos estranhos de 5 anos” tem ganhado espaço em debates, podcasts, e reflexões sobre relacionamentos e mudanças pessoais.
O conceito parte de uma constatação simples, porém desconfortável: grande parte das pessoas que fazem parte da nossa rotina hoje pode não estar mais presente daqui a cinco anos. Não por brigas, perdas ou rupturas traumáticas, mas pelo curso natural da vida.
A teoria observa que vínculos do cotidiano como colegas de trabalho, amigos de faculdade, vizinhos ou parceiros de atividades costumam existir enquanto compartilham o mesmo contexto.
Quando a rotina muda, os caminhos se afastam. O contato diminui, as conversas cessam e, com o tempo, aquelas pessoas deixam de ocupar espaço emocional, tornando-se quase estranhas novamente.
Nos dias atuais, esse fenômeno se intensifica. Mudanças frequentes de emprego, cidade, interesses e até identidade digital aceleram o ciclo das relações. Redes sociais criam a ilusão de permanência, mas não impedem o distanciamento real.
A teoria não aponta isso como falha moral, e sim como uma característica do modo contemporâneo de viver, marcado por transições constantes. O principal ensinamento da teoria dos estranhos de 5 anos é sobre foco e energia emocional.
Ela sugere que não é possível controlar quem permanece, mas é possível escolher onde investir atenção e afeto.
Ao reconhecer que muitas pessoas fazem parte apenas de capítulos específicos da nossa vida, o indivíduo ganha permissão para seguir em frente, crescer e construir uma trajetória coerente consigo mesmo, mesmo que, ao longo do caminho, alguns rostos fiquem apenas na memória.
Confira mais detalhes da teoria que viralizou:
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!