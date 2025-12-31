Criança em Anápolis leva 21 pontos no pescoço após cair de bicicleta e se enroscar em arame farpado
Motorista que estava passando de carro parou imediatamente assim que viu a gravidade da situação para prestar socorro
Uma criança, de apenas 12 anos, teve de ser encaminhada às pressas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica em Anápolis, após cair enquanto andava de bicicleta e acabar com o pescoço enrolado por arame farpado.
O socorro médico foi acionado por um motorista que passava pelo local, no bairro Jardim Guanabara que, ao notar a gravidade da situação, imediatamente estacionou o carro e ligou para a emergência, auxiliando a estancar o sangramento.
Em entrevista ao Portal 6, a pediatra responsável pelo atendimento, Gabriela Ramos Lopes, reforçou a gravidade e extensão do corte que, por pouco, não ocasionou uma fatalidade.
“Foram necessários 21 pontos no pescoço e caso tivesse sido um pouco mais profundo, poderia ter pego em uma artéria e causado a morte”, comentou.
Assim que deu entrada na unidade, acompanhada da mãe e de uma prima, a equipe médica rapidamente estabilizou a criança, limpou o ferimento e realizou a sutura.
Após os procedimentos iniciais, a pequena foi deixada em observação. Até o fechamento da matéria, não houve confirmação se a menina recebeu alta hospitalar.
