Não é o Cristo Redentor, no Brasil: este é o país com o maior monumento da América Latina

Visível a quilômetros de distância, ela chama atenção não só pelo tamanho, mas também pela mensagem de paz que representa

A América Latina abriga alguns dos monumentos mais impressionantes do planeta, e muita gente imagina que o maior deles esteja no Brasil.

No entanto, quando o assunto é grandiosidade, existe uma surpresa que vai além do Cristo Redentor e muda completamente a percepção sobre qual país lidera esse ranking monumental.

Espalhados por diferentes nações, esses símbolos chamam atenção não apenas pelo tamanho, mas também pelo peso cultural, religioso e histórico que carregam.

Ainda assim, um deles se destaca com folga e impressiona até mesmo quando comparado a ícones reconhecidos mundialmente.

Um monumento que se impõe nas montanhas

Localizada a mais de 1.600 metros de altitude, uma imensa escultura domina o horizonte andino e se tornou um dos maiores símbolos espirituais da América Latina.

Visível a quilômetros de distância, ela chama atenção não só pelo tamanho, mas também pela mensagem de paz que representa.

Inaugurada em 1983, a obra é assinada pelo artista Manuel de la Fuente Andrés e colocou a Venezuela no topo do ranking regional.

O país passou a abrigar o maior monumento da América Latina e também a maior estátua do mundo dedicada à paz.

Onde fica o maior monumento da região

A escultura está localizada a cerca de 11 quilômetros da cidade de Trujillo, no oeste venezuelano.

Conhecida como Virgen de la Paz, ela mede 46,7 metros de altura e pesa mais de 1.200 toneladas.

Além disso, a base da estrutura impressiona, com cerca de 16 metros de frente e 18 metros de lado.

Esses números colocam o monumento muito acima de referências conhecidas, como o Cristo Redentor, no Brasil, e até da Estátua da Liberdade, quando o pedestal não entra na conta.

Um ponto turístico e religioso de destaque

Além da imponência, o local também funciona como mirante.

Do alto, visitantes observam uma das vistas mais marcantes dos Andes venezuelanos.

Por isso, o espaço se consolidou como destino turístico e religioso, recebendo fiéis e curiosos ao longo de todo o ano.

No interior da estátua, escadas e mirantes internos permitem que o público explore a estrutura por dentro.

Assim, quem visita consegue entender melhor a engenharia e o trabalho artístico envolvidos na construção de uma das maiores esculturas da América Latina.

Mais do que tamanho, um significado simbólico

A Virgen de la Paz foi concebida como um tributo à concórdia e à esperança.

A imagem da Virgem Maria com os braços estendidos simboliza proteção, acolhimento e união, valores que dialogam diretamente com a história e a cultura do país.

Por isso, mesmo sem liderar o ranking mundial absoluto, o monumento mantém um título único: é a maior escultura do planeta dedicada exclusivamente à paz, algo que reforça sua relevância espiritual e cultural.

Comparação com os maiores monumentos do mundo

Em escala global, a liderança pertence à Estátua da Unidade, na Índia, que alcança 182 metros de altura.

Ainda assim, a escultura venezuelana mantém destaque ao superar ícones consagrados e se firmar como referência máxima da América Latina.

Assim, quando o assunto é grandiosidade e simbolismo, fica claro que o maior monumento da América Latina não está no Brasil, mas sim em solo venezuelano, nas alturas da Cordilheira dos Andes.

