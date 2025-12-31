Não é o Cristo Redentor, no Brasil: este é o país com o maior monumento da América Latina
Visível a quilômetros de distância, ela chama atenção não só pelo tamanho, mas também pela mensagem de paz que representa
A América Latina abriga alguns dos monumentos mais impressionantes do planeta, e muita gente imagina que o maior deles esteja no Brasil.
No entanto, quando o assunto é grandiosidade, existe uma surpresa que vai além do Cristo Redentor e muda completamente a percepção sobre qual país lidera esse ranking monumental.
Espalhados por diferentes nações, esses símbolos chamam atenção não apenas pelo tamanho, mas também pelo peso cultural, religioso e histórico que carregam.
Ainda assim, um deles se destaca com folga e impressiona até mesmo quando comparado a ícones reconhecidos mundialmente.
Um monumento que se impõe nas montanhas
Localizada a mais de 1.600 metros de altitude, uma imensa escultura domina o horizonte andino e se tornou um dos maiores símbolos espirituais da América Latina.
Inaugurada em 1983, a obra é assinada pelo artista Manuel de la Fuente Andrés e colocou a Venezuela no topo do ranking regional.
O país passou a abrigar o maior monumento da América Latina e também a maior estátua do mundo dedicada à paz.
Onde fica o maior monumento da região
A escultura está localizada a cerca de 11 quilômetros da cidade de Trujillo, no oeste venezuelano.
Conhecida como Virgen de la Paz, ela mede 46,7 metros de altura e pesa mais de 1.200 toneladas.
Além disso, a base da estrutura impressiona, com cerca de 16 metros de frente e 18 metros de lado.
Esses números colocam o monumento muito acima de referências conhecidas, como o Cristo Redentor, no Brasil, e até da Estátua da Liberdade, quando o pedestal não entra na conta.
Um ponto turístico e religioso de destaque
Além da imponência, o local também funciona como mirante.
Do alto, visitantes observam uma das vistas mais marcantes dos Andes venezuelanos.
Por isso, o espaço se consolidou como destino turístico e religioso, recebendo fiéis e curiosos ao longo de todo o ano.
No interior da estátua, escadas e mirantes internos permitem que o público explore a estrutura por dentro.
Assim, quem visita consegue entender melhor a engenharia e o trabalho artístico envolvidos na construção de uma das maiores esculturas da América Latina.
Mais do que tamanho, um significado simbólico
A Virgen de la Paz foi concebida como um tributo à concórdia e à esperança.
A imagem da Virgem Maria com os braços estendidos simboliza proteção, acolhimento e união, valores que dialogam diretamente com a história e a cultura do país.
Por isso, mesmo sem liderar o ranking mundial absoluto, o monumento mantém um título único: é a maior escultura do planeta dedicada exclusivamente à paz, algo que reforça sua relevância espiritual e cultural.
Comparação com os maiores monumentos do mundo
Em escala global, a liderança pertence à Estátua da Unidade, na Índia, que alcança 182 metros de altura.
Ainda assim, a escultura venezuelana mantém destaque ao superar ícones consagrados e se firmar como referência máxima da América Latina.
Assim, quando o assunto é grandiosidade e simbolismo, fica claro que o maior monumento da América Latina não está no Brasil, mas sim em solo venezuelano, nas alturas da Cordilheira dos Andes.
