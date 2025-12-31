Não é o vira-lata: a raça de cachorro que se tornou a mais popular nos lares brasileiros

Pequeno, sociável e adaptável, o cão ganhou espaço nas casas e apartamentos e mudou o perfil dos pets no país

Isabella Valverde - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Por muitos anos, o cachorro sem raça definida dominou os lares brasileiros, principalmente pela facilidade de adoção e adaptação.

No entanto, esse cenário vem mudando de forma silenciosa, impulsionado por transformações no estilo de vida, no tamanho das moradias e na rotina das famílias.

Com mais pessoas vivendo em apartamentos e buscando animais de companhia tranquilos, uma raça específica passou a se destacar nas escolhas dos brasileiros. O crescimento não aconteceu de forma repentina, mas se consolidou ao longo dos últimos anos.

Levantamentos de entidades cinófilas e registros de criadores apontam que o Shih Tzu se tornou a raça mais presente nos lares do país, superando outras que tradicionalmente lideravam o ranking de popularidade.

O principal motivo está no temperamento. O Shih Tzu é conhecido por ser dócil, afetuoso e extremamente sociável. Diferente de raças mais agitadas, ele se adapta bem a espaços pequenos e costuma conviver facilmente com crianças, idosos e outros animais.

Outro fator que pesa na escolha é o nível de energia moderado. O Shih Tzu não exige longos passeios diários nem atividades intensas, o que combina com a rotina urbana de muitas famílias. Ainda assim, mantém comportamento brincalhão e interativo dentro de casa.

A aparência também contribui para a popularidade. O porte pequeno, a pelagem longa e o rosto expressivo fizeram da raça uma das mais procuradas por quem busca um animal de companhia para viver dentro de casa.

Veterinários destacam que, apesar de popular, o Shih Tzu exige cuidados específicos, especialmente com os olhos, a respiração e a pelagem. A raça possui focinho curto, o que pede atenção em dias muito quentes e acompanhamento regular.

Mesmo com a liderança nos registros, especialistas reforçam que a adoção responsável continua sendo fundamental. Cães sem raça definida seguem sendo maioria nos abrigos e apresentam grande capacidade de adaptação e afeto.

Ainda assim, o avanço do Shih Tzu mostra como o perfil do tutor brasileiro mudou. Hoje, mais do que força ou tamanho, o que define a escolha do cachorro é a convivência tranquila e a adaptação à vida moderna.

