Empresa fundada em Anápolis é eleita a mais rica do agro brasileiro em ranking da Forbes

Valor alcançado pela JBS demonstra sua hegemonia no mercado, sendo quase três vezes superior ao da segunda colocada

Samuel Leão Samuel Leão -
Empresa fundada em Anápolis é eleita a mais rica do agro brasileiro em ranking da Forbes
Imagem mostra vista aérea da indústria (Foto: Unidade JBS/Friboi de Mozarlândia)

A JBS, gigante global do setor de alimentos que teve suas origens em Anápolis, Goiás, em 1953, conquistou o topo do ranking Forbes Agro100, que lista as maiores empresas do agronegócio brasileiro.

A companhia lidera a lista com um faturamento impressionante, reportado entre R$ 363,82 bilhões e R$ 416,95 bilhões.

O valor alcançado pela JBS demonstra sua hegemonia no mercado, sendo quase três vezes superior ao da segunda colocada, a Marfrig Global Foods, que registrou R$ 136,49 bilhões.

Leia também

O que começou como um pequeno negócio familiar em Goiás se transformou na maior produtora de carnes do mundo, com atuação em carnes bovina, suína, frango e processados, e operações que se estendem por cerca de 190 países.

O ranking da Forbes, divulgado em dezembro de 2025, utilizou dados financeiros referentes aos anos de 2023 e 2024 para compor a lista.

A força do agronegócio goiano foi evidenciada pela presença de outras empresas do estado no levantamento.

Além da JBS, seis outras companhias com sede em Goiás integram o top 100, e são elas a Comigo, Laticínios Bela Vista, Atvos Bioenergia Brenco, Grupo Cereal, São Salvador Alimentos e Cerradinho Bioenergia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Anápolis!

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias