Empresa fundada em Anápolis é eleita a mais rica do agro brasileiro em ranking da Forbes

Valor alcançado pela JBS demonstra sua hegemonia no mercado, sendo quase três vezes superior ao da segunda colocada

Samuel Leão - 02 de janeiro de 2026

Imagem mostra vista aérea da indústria (Foto: Unidade JBS/Friboi de Mozarlândia)

A JBS, gigante global do setor de alimentos que teve suas origens em Anápolis, Goiás, em 1953, conquistou o topo do ranking Forbes Agro100, que lista as maiores empresas do agronegócio brasileiro.

A companhia lidera a lista com um faturamento impressionante, reportado entre R$ 363,82 bilhões e R$ 416,95 bilhões.

O valor alcançado pela JBS demonstra sua hegemonia no mercado, sendo quase três vezes superior ao da segunda colocada, a Marfrig Global Foods, que registrou R$ 136,49 bilhões.

O que começou como um pequeno negócio familiar em Goiás se transformou na maior produtora de carnes do mundo, com atuação em carnes bovina, suína, frango e processados, e operações que se estendem por cerca de 190 países.

O ranking da Forbes, divulgado em dezembro de 2025, utilizou dados financeiros referentes aos anos de 2023 e 2024 para compor a lista.

A força do agronegócio goiano foi evidenciada pela presença de outras empresas do estado no levantamento.

Além da JBS, seis outras companhias com sede em Goiás integram o top 100, e são elas a Comigo, Laticínios Bela Vista, Atvos Bioenergia Brenco, Grupo Cereal, São Salvador Alimentos e Cerradinho Bioenergia.

