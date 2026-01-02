Justiça concede liberdade com tornozeleira a ex-funcionário que furtou restaurante no Jundiaí e foi amarrado pelo proprietário

Defesa apontou que o modo como suspeito foi prensado contra a rua, "com o joelho em cima das costas de um homem negro" fez parecer que ele era "um objeto sendo caçado"

Natália Sezil - 02 de janeiro de 2026

Ex-funcionário irá responder em liberdade, definiu TJGO. (Foto: Reprodução)

O ex-funcionário que foi flagrado furtando um restaurante no bairro Jundiaí, em Anápolis, irá responder em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica.

A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (02). O suspeito, de 29 anos, foi detido nesta quinta-feira (1º), após três furtos consecutivos ao estabelecimento, localizado na Avenida Pinheiro Chagas.

O responsável por “deter” o jovem foi o proprietário do restaurante, que o amarrou e usou o joelho para prensá-lo no chão. Essa atitude foi destacada pelo defensor público durante a audiência.

Na oportunidade, ele ressaltou, primeiro, que o delito não foi acompanhado de ameaça grave, e que os bens foram parcialmente recuperados. Por isso, uma eventual sentença penal não levaria o suspeito ao regime fechado.

Depois, apontou que, embora o jovem possuísse antecedente criminal, a ocorrência anterior – de 2019 – ocorrera por fato distinto, e não crime patrimonial.

Em seguida, destacou: “o custodiado foi amarrado à rua. A foto mostra alguém com o joelho em cima das costas de um homem negro no meio da rua, como se fosse um objeto sendo caçado pelos proprietários das bebidas subtraídas”.

Diante do exposto, o juiz plantonista, Thiago Mehari Ferreira Martins, decidiu pela conversão em medidas cautelares.

Portanto, o ex-funcionário precisará usar tornozeleira eletrônica e atender a regras. Não poderá, por exemplo, se aproximar do proprietário do restaurante nem do estabelecimento.

