Ex-funcionário é flagrado furtando restaurante no Jundiaí mas proprietário vai atrás e o entrega amarrado para a PM

Ao Portal 6, proprietário afirmou que agiu por conta da certeza de impunidade caso suspeito não fosse pego em flagrante

Davi Galvão - 02 de janeiro de 2026

Dono conseguiu localizar e amarrar ex-funcionário que foi flagrado furtando restaurante. (Foto: Reprodução)

Após três furtos consecutivos, o proprietário de um restaurante localizado no bairro Jundiaí resolveu acabar ele mesmo com o problema, dando início a uma caçada que terminou com um dos suspeitos, um ex-funcionário do estabelecimento, amarrado e entregue à Polícia Militar (PM).

Conforme relatado ao Portal 6 pelo dono do empreendimento, localizado na Avenida Pinheiro Chagas, o local já havia sido invadido pelo ex-funcionário na última segunda-feira (29) e por outros comparsas na terça (30). A mais recente e flagrada pelas câmeras aconteceu nesta quinta-feira (1°).

No registro, uma dupla chega e, de forma hábil, pula o muro, com um deles ficando do lado de fora, fingindo estar dormindo na calçada para despistar o olhar de quem quer que passasse pela rua.

Enquanto isso, no interior do imóvel, o invasor foi diretamente ao que parece ser uma adega e de lá retirou diversas garrafas de bebidas alcoólicas, colocando-as em uma mochila.

Porém, o proprietário, Danilo Ribeiro, já estava ciente de toda a situação e, ao mesmo tempo em que acionava a PM, deu início a uma busca digna de filmes para encontrar o ex-funcionário.

Assim, ele perguntou de boca em boca com pedestres, pessoas em situação de rua do entorno e em uma distribuidora de bebidas, ficando sabendo que o suspeito tinha tentado vender as garrafas lá momentos antes.

“Eles deram direção de onde ele supostamente teria ido. Fiquei fazendo uma busca, procurando em comércios e minha esposa viu ele. Assim que ele nos viu, tentou dar a volta para despistar. Aí eu encostei, tentei falar com ele, mas ele deu fuga”, narrou.

Nisso, deu-se início a uma perseguição a pé desenfreada, que evoluiu para um embate físico entre os dois. Testemunhas que passaram e entenderam o que estava acontecendo rapidamente se uniram e ajudaram Danilo, de modo que conseguiram amarrar o jovem.

“A questão é a certeza da impunidade. Se ele não fosse preso em flagrante, ia continuar fazendo isso, por isso que fui atrás”, contou o proprietário.

O ex-funcionário, que fez algumas diárias no restaurante há cerca de duas semanas, foi preso em flagrante e ainda aguarda audiência de custódia.

Apesar disso, Danilo revelou que os itens furtados nos três dias ainda não foram recuperados e que as investigações continuam.

Ele ainda fez um apelo aos que tomaram os itens ou os receptaram, afirmando que caso sejam devolvidos, não haverá qualquer represália.

