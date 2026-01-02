O hábito noturno que parece inofensivo, mas está acelerando o envelhecimento da pele

Especialistas alertam que costume comum antes de dormir interfere na renovação da pele e favorece o envelhecimento precoce

Isabella Valverde - 02 de janeiro de 2026

Antes de dormir, muita gente repete automaticamente um hábito que parece inofensivo. No entanto, dermatologistas alertam que essa prática pode estar acelerando o envelhecimento da pele sem que a maioria perceba.

O hábito em questão é dormir com o rosto sujo, sem uma limpeza adequada da pele ao final do dia. Ao longo das horas, a pele acumula suor, oleosidade natural, poluição e resíduos invisíveis que permanecem ativos durante o sono.

Durante a noite, o organismo entra em um período intenso de renovação celular. Quando a pele não está limpa, esse processo fica comprometido. Os poros tendem a ficar obstruídos, dificultando a oxigenação e favorecendo inflamações silenciosas.

Especialistas explicam que esse cenário acelera a formação de radicais livres, substâncias associadas ao envelhecimento precoce. Com o tempo, a pele perde viço, elasticidade e tende a desenvolver linhas finas, manchas e aspecto cansado.

Outro fator que agrava o problema é o contato prolongado com o travesseiro. A fricção constante, somada à sujeira acumulada na pele, pode causar microirritações repetidas, afetando a textura e a firmeza ao longo dos anos.

Dermatologistas orientam que uma limpeza simples antes de dormir já faz diferença. O uso de um sabonete adequado ao tipo de pele remove impurezas sem agredir, permitindo que o processo natural de regeneração aconteça de forma mais eficiente.

Além disso, manter a pele limpa ajuda a reduzir oleosidade excessiva, prevenir cravos e melhorar a absorção de hidratantes ou tratamentos noturnos, quando utilizados.

Um gesto rápido, feito diariamente, pode ter impacto direto na aparência da pele a longo prazo. O que parece um detalhe da rotina noturna acaba sendo decisivo para envelhecer melhor.

