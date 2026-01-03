A maior estação ferroviária do mundo é aberta ao público e vira símbolo de orgulho nacional

Estrutura impressiona pela dimensão, integração de transportes e capacidade para milhares de passageiros por hora

Magno Oliver - 03 de janeiro de 2026

A China colocou em operação a maior estação ferroviária de alta velocidade do mundo, reforçando sua posição como referência global em infraestrutura e mobilidade.

A estrutura fica em Chongqing, no Sudoeste do país, e foi planejada para atender a uma demanda crescente de deslocamentos urbanos e intermunicipais, com foco em integração e eficiência.

Batizada de Chongqing East, a estação ocupa uma área de 1,23 milhão de metros quadrados, o equivalente a cerca de 170 campos de futebol.

O complexo foi projetado para receber até 16 mil passageiros por hora, com operação distribuída em 15 plataformas e 29 trilhos, permitindo fluxo intenso sem comprometer a organização.

O projeto reúne diferentes modais de transporte em um único espaço. Ao todo, sete linhas de trens de alta velocidade, duas linhas ferroviárias convencionais e quatro linhas de metrô estão integradas à estação.

A conexão com o sistema metropolitano ocorre por meio de uma ampla estrutura subterrânea, que facilita o acesso de moradores de várias regiões da cidade.

A partir de Chongqing East, é possível chegar em cerca de uma hora a cidades como Chengdu e Guiyang.

Viagens para Wuhan, Kunming, Changsha e Xi’an levam aproximadamente três horas, enquanto destinos mais distantes, como Pequim, Xangai e Guangzhou, podem ser alcançados em cerca de seis horas.

A estação conta com quatro entradas principais, localizadas nos lados Norte, Sul, Leste e Oeste, todas equipadas com sistemas de segurança e detecção de metais.

Um dos diferenciais do funcionamento é o modelo de embarque, que permite a entrada no terminal sem apresentação imediata de documentos, exigidos apenas nos portões de acesso às plataformas.

No piso térreo estão o saguão principal e os acessos aos trens. Já o segundo andar concentra áreas comerciais e de serviços, com lojas, restaurantes e espaços pensados para o conforto dos passageiros.

O projeto inclui ainda ambientes voltados a famílias, como áreas de cuidado infantil e banheiros adaptados.

As obras da estação começaram no final de 2018. A instalação da cobertura metálica foi concluída em 2024, e os acabamentos internos foram finalizados em 2025, ano em que o terminal foi oficialmente inaugurado e aberto ao público.

