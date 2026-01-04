Carro capota e cai dentro de córrego na Avenida República do Líbano, em Goiânia

Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer vítimas e encaminhá-las a unidade de saúde

Augusto Araújo - 04 de janeiro de 2026

Automóvel estaria ocupado por três pessoas no momento do acidente. (Foto: Reprodução)

Um carro capotou e caiu dentro do leito de um córrego localizado na Avenida República do Líbano, no Setor Aeroporto, em Goiânia.

O caso aconteceu na noite deste sábado (03). Conforme é possível ver em um vídeo – publicado pelo perfil de Instagram Jardim Balneário Notícias (@jardimbalneariooficialnoticias) – o automóvel ficou de cabeça para baixo após a queda.

Informações preliminares apontam que três pessoas ocupavam o veículo, que teria perdido o controle e caído no leito do Córrego Capim Cuba.

Apesar do susto, nenhum dos ocupantes teria sofrido ferimentos graves. Contudo, eles foram encaminhados por equipes do Corpo de Bombeiros preventivamente a uma unidade hospitalar de Goiânia.

A ocorrência foi registrada em uma delegacia de Polícia Civil (PC). As circunstâncias que levaram ao capotamento ainda devem ser apuradas.

