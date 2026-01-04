Goiás é o segundo estado com mais hospitais do SUS entre os 100 melhores do Brasil

Ranking considerou critérios técnicos rigorosos, como acreditação hospitalar, taxas de ocupação e mortalidade, além da estrutura de suporte intensivo

Isabella Valverde - 04 de janeiro de 2026

Hospital da Criança e do Adolescente (Hecad). (Foto: SES-GO)

Goiás conquistou a segunda colocação no ranking nacional dos estados com maior número de hospitais exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) entre os 100 melhores do Brasil.

O levantamento foi realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross) e aponta que o estado emplacou dez unidades na lista, o equivalente a 10% do total, ficando atrás apenas de São Paulo, que lidera com 30 hospitais.

O resultado foi celebrado pelo governador Ronaldo Caiado (UB), que destacou o trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente e a gestão eficiente da rede estadual.

Segundo Caiado, o reconhecimento reflete a dedicação diária das equipes de saúde e o uso responsável dos recursos públicos, fatores que mantêm Goiás como referência nacional no atendimento pelo SUS.

Para o secretário de Estado da Saúde, Rasivel Santos, a posição alcançada no ranking é consequência de uma política baseada em eficiência e atenção às demandas da população.

O titular da pasta afirmou que o desempenho confirma o compromisso do governo estadual em garantir acesso a serviços de saúde de qualidade em todas as regiões do estado.

O ranking considerou critérios técnicos rigorosos, como acreditação hospitalar, taxas de ocupação e mortalidade, além da estrutura de suporte intensivo.

O estudo contou ainda com a colaboração técnica do Instituto Ética Saúde (IES), do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), o que reforça a credibilidade do levantamento.

Além de Goiás e São Paulo, a lista reúne hospitais públicos de estados como Pará e Santa Catarina, ambos com 7% das unidades, seguidos por Pernambuco e Rio de Janeiro, com 6%, Paraná com 5% e outras unidades da federação com participações menores.

Atualmente, Goiás possui 25 hospitais sob gestão estadual e seis policlínicas, garantindo atendimento gratuito à população.

Nos últimos sete anos, o Governo de Goiás investiu R$ 29,9 bilhões na saúde pública. Entre 2019 e 2025, os recursos anuais aplicados saltaram de R$ 2,6 bilhões para cerca de R$ 5,7 bilhões.

Em 2025, o estado destinou 15,08% de sua receita à saúde, superando em três pontos percentuais o mínimo constitucional de 12%.

A rede estadual também foi ampliada, passando de 17 para 25 hospitais, enquanto os leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) triplicaram, saindo de 267 para 848.

O acesso às UTIs, que antes se concentrava em apenas três municípios, hoje alcança 24 cidades goianas, representando um crescimento de 700% na cobertura geográfica.

Entre os hospitais goianos reconhecidos no ranking estão o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), o Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu), o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e o Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), todos localizados em Goiânia, além de unidades em Aparecida de Goiânia, Luziânia, Trindade, Santa Helena de Goiás e Uruaçu.

