Justiça decide soltar policiais militares envolvidos em confusão na Grande Goiânia

Vídeo que mostra briga entre Capitão e Tenente da PMGO repercutiu. Desentendimento começou durante ocorrência com Soldado e ex-companheira

Natália Sezil - 04 de janeiro de 2026

Vídeo mostra confusão entre Tenente e Capitão. (Foto: Reprodução)

A confusão registrada entre um Capitão e um Tenente da Polícia Militar (PM) de Goiás, que repercutiu nos últimos dias, ganhou um novo desdobramento após audiência de custódia realizada no sábado (03). Tanto o Capitão, quanto um Soldado, que haviam recebido voz de prisão, foram soltos pela Justiça.

O primeiro havia sido conduzido por ameaça, e o segundo, por desacato. A situação começou na sexta-feira (02), quando o Tenente resolveu prender o Soldado em flagrante durante uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha.

O vídeo que ganhou atenção ao longo da semana é de algumas horas depois. O registro mostra uma briga entre o Tenente e o Capitão, quando o segundo, de maior hierarquia, diz ao primeiro que ele não deve assinar o auto de prisão que emitiu ao outro militar.

Entenda a ocorrência

A denúncia que deu início à confusão partiu da ex-companheira do Soldado, que acionou a PM na manhã de sexta-feira no Residencial Solar das Paineiras, em Goianira, região Metropolitana de Goiânia.

Ela alegou que estava sendo injuriada por ele, dizendo ter sido chamada de “vagabunda” e “inútil”. Também relatou que os dois estavam em processo de separação, com duas filhas pequenas, dizendo ter medo de que o homem “pegasse uma delas e desaparecesse”.

O policial contou uma versão diferente. Ele disse que tinha ido ao mercado com a filha mais nova quando percebeu que a ex-companheira o seguia pelas ruas do bairro, gritando que ele estaria sequestrando a criança. Ele fez as compras e, ao sair, percebeu que a mulher conversava com uma equipe da PM.

Pouco tempo depois, o Tenente teria chegado fardado e em veículo particular. Diante disso, o Soldado teria acionado o Capitão, que morava próximo, pedindo que também comparecesse ao local.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia, onde o Tenente teria dito ao superior que havia dado voz de prisão ao outro PM e que alteraria o registro da ocorrência. Nesse momento, o Capitão teria contestado a versão e falado que, se o texto fosse modificado, ele daria voz de prisão ao colega.

Momento da confusão e decisão da Justiça

Já no vídeo repercutido, os dois PMs aparecem brigando por conta disso. O Tenente chega a colocar a mão sobre o coldre, é questionado pelo superior, e logo retira. A defesa sustenta que a gravação foi feita pela ex-companheira do Soldado, e editada antes de ser encaminhada ao Tenente.

Além desse momento capturado, outro teria sido decisivo. Segundo relatos da audiência de custódia, o Soldado teria questionado: “O senhor vai me prender?”. Ao receber a resposta afirmativa, teria dito: “Toma vergonha, Tenente, seja homem diante da lei.”

Os envolvidos foram conduzidos à Corregedoria da Polícia Militar pelo Tenente-Coronel, que foi até a Central de Flagrantes após ouvir sobre o desentendimento entre os militares. O Capitão foi, então, conduzido por ameaça, e o Soldado, por desacato.

Já na audiência de custódia, a Justiça entendeu que não havia motivos que justificassem a prisão preventiva, sem indícios suficientes de autoria. Portanto, concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares. Pela decisão, os policiais foram afastados das funções pelo prazo de 120 dias.

