“Fui humilhado”: servidor público denuncia ter sido agredido por segurança em bar famoso de Goiânia
Ao Portal 6, vítima relatou que entraria na Justiça contra autor: "deixaram tudo acontecer"
Um homem, de 55 anos, denunciou ter sido agredido fisicamente após uma confusão no fim da tarde deste sábado (3), no Tolentino Varanda Gourmet, bar localizado no Setor Bueno, em Goiânia.
Ao Portal 6, o servidor público Paulo Roberto afirmou que estava bebendo sozinho no estabelecimento, sentado em uma mesa, quando se ausentou por cerca de cinco minutos para ir ao banheiro.
Ao retornar, a mesa e a bebida não estavam mais no local. Ao procurar funcionários para esclarecer a situação, houve um desentendimento, já que o cliente afirmou ter se sentido intimidado por um segurança que teria tocado em seu peito e ordenado que ele se acalmasse.
Ainda conforme o relato, o servidor reafirmou o desejo de retomar à mesa em que estava e continuar consumindo a bebida. “O gerente se recusou a resolver a situação e me falou que o máximo que poderia fazer por mim era me dar outra cerveja”, salientou Paulo.
Após se sentir desrespeitado com o atendimento, o cliente quitou a conta e deixou o bar. Do lado de fora, segundo ele, ocorreu nova discussão com seguranças do local.
Nesse momento, um outro segurança, que não tinha relação com a confusão inicial, teria começado a proferir xingamentos, e agredir o servidor público.
“Ele deu um chute no meu peito que eu caí no chão e ele começou a dar vários chutes no meu peito, na minha barriga. Nenhum segurança veio intervir, nem a favor dele, nem ao meu favor, deixaram tudo acontecer”, disse Paulo.
No calor do momento, Paulo destacou que não se lembrou de tirar fotos ou vídeos da ocasião, mas chamou a Polícia Militar (PM). Outros funcionários teria mandado o segurança que teria o agredido ir embora, antes mesmo do acionamento da viatura.
Revolta
À reportagem, Paulo afirmou que era um frequentador assíduo do Tolentino e que lamentou a forma como a gerência do bar agiu diante da situação.
“A postura dos responsáveis pelo bar foi lamentável, imperdoável e fez com que um problema que poderia ter sido resolvido de uma forma simples e rápida, acabasse tomando uma dimensão desproporcional”.
Por fim, o servidor destacou que houve um ato de covardia do profissional e que registrou a situação em uma delegacia de polícia.
“Foi uma situação bastante constrangedora. Humilhante pra caramba. Me senti humilhado mesmo. Agora é esperar as providências legais para confrontar o segurança que me agrediu diante da Justiça”, concluiu Paulo Roberto.
O Portal 6 também tentou entrar em contato com o Tolentino Varanda Gourmet, para que pudessem se posicionar diante da situação relatada pelo servidor público.
Contudo, não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para posicionamento.
