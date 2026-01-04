“Fui humilhado”: servidor público denuncia ter sido agredido por segurança em bar famoso de Goiânia

Ao Portal 6, vítima relatou que entraria na Justiça contra autor: "deixaram tudo acontecer"

Augusto Araújo - 04 de janeiro de 2026

Agressões teriam ocorrido na saída do Tolentino Varanda Gourmet, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 55 anos, denunciou ter sido agredido fisicamente após uma confusão no fim da tarde deste sábado (3), no Tolentino Varanda Gourmet, bar localizado no Setor Bueno, em Goiânia.

Ao Portal 6, o servidor público Paulo Roberto afirmou que estava bebendo sozinho no estabelecimento, sentado em uma mesa, quando se ausentou por cerca de cinco minutos para ir ao banheiro.

Ao retornar, a mesa e a bebida não estavam mais no local. Ao procurar funcionários para esclarecer a situação, houve um desentendimento, já que o cliente afirmou ter se sentido intimidado por um segurança que teria tocado em seu peito e ordenado que ele se acalmasse.

Ainda conforme o relato, o servidor reafirmou o desejo de retomar à mesa em que estava e continuar consumindo a bebida. “O gerente se recusou a resolver a situação e me falou que o máximo que poderia fazer por mim era me dar outra cerveja”, salientou Paulo.

Após se sentir desrespeitado com o atendimento, o cliente quitou a conta e deixou o bar. Do lado de fora, segundo ele, ocorreu nova discussão com seguranças do local.

Nesse momento, um outro segurança, que não tinha relação com a confusão inicial, teria começado a proferir xingamentos, e agredir o servidor público.

“Ele deu um chute no meu peito que eu caí no chão e ele começou a dar vários chutes no meu peito, na minha barriga. Nenhum segurança veio intervir, nem a favor dele, nem ao meu favor, deixaram tudo acontecer”, disse Paulo.

No calor do momento, Paulo destacou que não se lembrou de tirar fotos ou vídeos da ocasião, mas chamou a Polícia Militar (PM). Outros funcionários teria mandado o segurança que teria o agredido ir embora, antes mesmo do acionamento da viatura.

Revolta

À reportagem, Paulo afirmou que era um frequentador assíduo do Tolentino e que lamentou a forma como a gerência do bar agiu diante da situação.

“A postura dos responsáveis pelo bar foi lamentável, imperdoável e fez com que um problema que poderia ter sido resolvido de uma forma simples e rápida, acabasse tomando uma dimensão desproporcional”.

Por fim, o servidor destacou que houve um ato de covardia do profissional e que registrou a situação em uma delegacia de polícia.

“Foi uma situação bastante constrangedora. Humilhante pra caramba. Me senti humilhado mesmo. Agora é esperar as providências legais para confrontar o segurança que me agrediu diante da Justiça”, concluiu Paulo Roberto.

O Portal 6 também tentou entrar em contato com o Tolentino Varanda Gourmet, para que pudessem se posicionar diante da situação relatada pelo servidor público.

Contudo, não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para posicionamento.

