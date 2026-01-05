Morador de Anápolis perde R$ 360 mil após cair em golpe de investimentos em criptomoedas
Situação teve início após vítima visualizar anúncio sobre negociações no Facebook
Um morador de Anápolis, de 53 anos, foi vítima de uma sequência de golpes envolvendo falsas negociações em criptomoedas, que resultaram em um prejuízo estimado em R$ 360 mil. O caso foi registrado nesta segunda-feira (05).
Conforme apurado pelo Portal 6, a situação teve início quando a vítima visualizou um anúncio sobre investimentos em criptomoedas no Facebook, no dia 24 de agosto de 2025.
A partir disso, ela passou a integrar um grupo no WhatsApp, onde recebeu orientações de supostos representantes de uma empresa que prometia lucros por meio da compra e venda de Ethereum, plataforma descentralizada utilizada para contratos inteligentes e aplicações digitais.
Inicialmente, o homem realizou depósitos de pequeno valor, mas, com o passar do tempo, passou a transferir quantias mais elevadas por meio de instituições financeiras e carteiras digitais, seguindo instruções recebidas no grupo.
Em setembro de 2025, ele chegou a contratar empréstimos bancários e a investir recursos emprestados de familiares, sempre orientado por contatos que se apresentavam como analistas, integrantes do suporte técnico e gestores de investimentos.
Para se ter uma ideia, o mesmo chegou a pegar um empréstimo de R$ 51 mil e transferiu a quantia para a suposta plataforma nos dias 13, 14 e 17 do mesmo mês.
Mesmo sem recuperar os valores investidos, ele ainda pegou emprestado da esposa R$ 38 mil e voltou a investir, novamente seguindo orientações do grupo, mas perdeu todo o dinheiro.
Novos empréstimos
Em outro momento, ao entrar em contato com uma suposta administradora, o homem foi orientado a contratar um empréstimo pela própria plataforma, no valor de 25 mil dólares.
Para isso, precisou assinar um contrato que previa a liberação do montante mediante a transferência do mesmo valor para a conta da plataforma, além do acesso a um grupo considerado VIP.
A vítima afirmou que passou a receber diariamente dois sinais de negociação, que direcionavam as operações realizadas e fizeram o saldo exibido na plataforma atingir cerca de 197,6 mil dólares.
Após o vencimento do empréstimo de 25 mil dólares, ele contratou um novo, no valor de R$ 135 mil, para quitar a exigência, mas, ao tentar sacar os recursos, não conseguiu efetuar nenhuma retirada.
Recursos bloqueados
Na sequência, os responsáveis anunciaram a criação do chamado “plano oceano azul”, dividido em cinco grupos de aplicação.
A vítima foi inserida no grupo denominado “foca” e, após realizar cinco operações, a plataforma aplicou uma multa de 10% sobre o valor que cada participante possuía, exigindo o pagamento de aproximadamente 18,7 mil dólares.
Contudo, o valor não teria sido descontado do saldo apresentado, já que os recursos permaneciam bloqueados.
O prejuízo total estimado chega a aproximadamente R$ 360 mil. A vítima informou que apenas após inúmeras tentativas frustradas de saque percebeu que havia sido alvo de um golpe.
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.
