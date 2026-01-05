Morador de Anápolis perde R$ 360 mil após cair em golpe de investimentos em criptomoedas

Situação teve início após vítima visualizar anúncio sobre negociações no Facebook

Gabriella Pinheiro - 05 de janeiro de 2026

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Um morador de Anápolis, de 53 anos, foi vítima de uma sequência de golpes envolvendo falsas negociações em criptomoedas, que resultaram em um prejuízo estimado em R$ 360 mil. O caso foi registrado nesta segunda-feira (05).

Conforme apurado pelo Portal 6, a situação teve início quando a vítima visualizou um anúncio sobre investimentos em criptomoedas no Facebook, no dia 24 de agosto de 2025.

A partir disso, ela passou a integrar um grupo no WhatsApp, onde recebeu orientações de supostos representantes de uma empresa que prometia lucros por meio da compra e venda de Ethereum, plataforma descentralizada utilizada para contratos inteligentes e aplicações digitais.

Inicialmente, o homem realizou depósitos de pequeno valor, mas, com o passar do tempo, passou a transferir quantias mais elevadas por meio de instituições financeiras e carteiras digitais, seguindo instruções recebidas no grupo.

Em setembro de 2025, ele chegou a contratar empréstimos bancários e a investir recursos emprestados de familiares, sempre orientado por contatos que se apresentavam como analistas, integrantes do suporte técnico e gestores de investimentos.

Para se ter uma ideia, o mesmo chegou a pegar um empréstimo de R$ 51 mil e transferiu a quantia para a suposta plataforma nos dias 13, 14 e 17 do mesmo mês.

Mesmo sem recuperar os valores investidos, ele ainda pegou emprestado da esposa R$ 38 mil e voltou a investir, novamente seguindo orientações do grupo, mas perdeu todo o dinheiro.

Novos empréstimos

Em outro momento, ao entrar em contato com uma suposta administradora, o homem foi orientado a contratar um empréstimo pela própria plataforma, no valor de 25 mil dólares.

Para isso, precisou assinar um contrato que previa a liberação do montante mediante a transferência do mesmo valor para a conta da plataforma, além do acesso a um grupo considerado VIP.

A vítima afirmou que passou a receber diariamente dois sinais de negociação, que direcionavam as operações realizadas e fizeram o saldo exibido na plataforma atingir cerca de 197,6 mil dólares.

Após o vencimento do empréstimo de 25 mil dólares, ele contratou um novo, no valor de R$ 135 mil, para quitar a exigência, mas, ao tentar sacar os recursos, não conseguiu efetuar nenhuma retirada.

Recursos bloqueados

Na sequência, os responsáveis anunciaram a criação do chamado “plano oceano azul”, dividido em cinco grupos de aplicação.

A vítima foi inserida no grupo denominado “foca” e, após realizar cinco operações, a plataforma aplicou uma multa de 10% sobre o valor que cada participante possuía, exigindo o pagamento de aproximadamente 18,7 mil dólares.

Contudo, o valor não teria sido descontado do saldo apresentado, já que os recursos permaneciam bloqueados.

O prejuízo total estimado chega a aproximadamente R$ 360 mil. A vítima informou que apenas após inúmeras tentativas frustradas de saque percebeu que havia sido alvo de um golpe.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!