Morte de estudante da UniEVANGÉLICA gera comoção em Anápolis: “um dos corações mais lindos que conheci”

Clara Ribeiro Martins, de 19 anos, cursava o 2º período de Medicina

Da Redação - 05 de janeiro de 2026

Clara Ribeiro Martins tinha19 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A primeira segunda-feira (05) de 2026 foi marcada pela comoção de alunos, colegas e professores do curso de Medicina da UniEvangélica, após a morte da estudante Clara Ribeiro Martins.

A jovem havia completado 19 anos no início de dezembro. A notícia foi compartilhada pela turma 33 da graduação, da qual Clara fazia parte.

Ela cursava o 2º período de Medicina. Na nota de pesar, foi descrita como “uma menina doce, inteligente, dedicada, cheia de sonhos e a melhor amiga que nós poderíamos ter”.

Amigos também dedicaram palavras bonitas à estudante: “Um dos corações mais lindos que já conheci”, e “para sempre o motivo mais lindo dos nossos sorrisos” foram algumas das mensagens deixadas.

Uma professora relatou: “Clara era um doce de menina, muito inteligente, participava ativamente das discussões em sala e era muito querida por todos. Que sua luz e seus sonhos permaneçam vivos na memória de quem teve o privilégio de conviver com ela”.

A causa da morte não foi divulgada.

