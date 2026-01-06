Além do diploma: 6 habilidades que o mercado de trabalho está levando em conta na hora de contratar

Hoje, empresas buscam profissionais capazes de se adaptar, colaborar e gerar resultados práticos, mesmo em cenários incertos

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Durante muito tempo, ter um diploma profissional foi considerado o principal passaporte para uma boa vaga de emprego.

No entanto, mudanças tecnológicas, novos modelos de negócio e ambientes de trabalho mais dinâmicos alteraram os critérios de seleção.

Hoje, empresas buscam profissionais capazes de se adaptar, colaborar e gerar resultados práticos, mesmo em cenários incertos.

Além do diploma: 6 habilidades que o mercado de trabalho está levando em conta na hora de contratar

1. Capacidade de adaptação

O mercado muda rapidamente, com novas ferramentas, funções e demandas. Profissionais adaptáveis aprendem rápido, lidam melhor com mudanças e reduzem custos de treinamento para as empresas.

2. Comunicação clara

Saber expressar ideias, ouvir ativamente e evitar ruídos melhora o trabalho em equipe e a tomada de decisões. Uma comunicação eficiente aumenta produtividade e diminui conflitos internos.

3. Pensamento crítico

Empresas valorizam quem analisa problemas de forma lógica e propõe soluções. Essa habilidade reduz erros operacionais e fortalece decisões estratégicas baseadas em dados, não apenas em opiniões.

4. Inteligência emocional

Controlar emoções, lidar com pressão e compreender o outro é essencial em ambientes colaborativos. Profissionais emocionalmente equilibrados mantêm desempenho mesmo sob estresse e mudanças constantes.

5. Autonomia e responsabilidade

Com modelos híbridos e trabalho remoto, cresce a demanda por pessoas que gerenciem o próprio tempo. A autonomia garante entregas consistentes sem necessidade de supervisão excessiva.

6. Aprendizado contínuo

Conhecimentos técnicos envelhecem rapidamente. Quem demonstra disposição para aprender se mantém relevante, acompanha a evolução do mercado e contribui com inovação constante.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!