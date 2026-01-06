Motorista racista no trânsito de Anápolis é identificado e Cristal Alimentos se pronuncia

Situação aconteceu enquanto vítima, que atua como entregador, trafegava pelo setor Jundiaí

Gabriella Pinheiro - 06 de janeiro de 2026

Imagem mostra homem suspeito de praticar ofensas racista. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Paulo Januário Gonçalves, de 83 anos, o homem que proferiu ofensas racistas contra um motociclista que atua como entregador, em uma via do Jundiaí, em Anápolis, na tarde desta segunda-feira (05). A situação foi registrada em vídeo pela própria vítima.

O autor é representante comercial da empresa Cristal Alimentos. Em nota enviada ao Portal 6, a assessoria da marca informou que tem conhecimento do ocorrido e que adotará as medidas jurídicas cabíveis.

Relembre o caso

Conforme noticiado anteriormente pela reportagem, a vítima, Jean Carlos, de 31 anos, relatou que havia acabado de retirar uma encomenda na avenida e seguia para realizar uma entrega no Centro de Anápolis. Durante o trajeto, ao trafegar pela Rua Pinheiro Chagas, no cruzamento com a Avenida Minas Gerais, o semáforo fechou.

Segundo o entregador, enquanto passava pelo lado direito dos veículos parados no sinal, ele foi fechado por um HB20, conduzido pelo autor das ofensas, que teria mudado de uma pista para outra de forma brusca.

“Eu buzinei atrás dele e, na hora que buzinei, ele começou a me fechar. Quando passei ao lado do carro, ele fez sinal de arma de dentro do veículo, com o vidro fechado. No sinaleiro, ele parou ao meu lado, disse ‘eu sou o cara’ e, então, comecei a gravar”, relatou.

A situação teria se intensificado quando o motorista abriu o vidro e tentou tomar o celular da vítima, que registrava toda a cena. Em seguida, passou a proferir xingamentos de cunho racista contra o motociclista.

“Você não me acha não. Você é um preto seboso, seboso. É negro, seboso, filho de um p*ta. Você é o quê?!”, disse o condutor.

Jean afirmou que ficou nervoso e não conseguiu reagir às ofensas. Após concluir a entrega, ele se dirigiu até a delegacia, onde registrou a ocorrência.

Ainda segundo o entregador, outros motociclistas chegaram a sugerir a realização de um “buzinaço” em frente à residência do suspeito, mas ele afirmou ter convencido o grupo a não realizar o protesto.

O caso foi registrado como injúria racial e será investigado pela Polícia Civil (PC).

Veja o vídeo:

ABSURDO 🚨 Entregador desabafa sobre racismo sofrido em pleno trânsito de Anápolis: “preto seboso” Leia: https://t.co/SkG64ZNCYI pic.twitter.com/QVMWzBdo0G — Portal 6 (@portal6noticias) January 6, 2026

