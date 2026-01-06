Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

Nome escolhido é uma homenagem à avó paterna do cantor, Josefina

Folhapress - 06 de janeiro de 2026

Casal postou foto com a primogênita. (Foto: Reprodução)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan, nasceu nesta terça-feira (6) no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. A novidade foi anunciada nas redes sociais do casal, que também revelou o nome completo da bebê: Zuza Helena Kalimann de Cesário.

Nos Stories, Nattan apareceu ao lado da filha, que, segundo ele, nasceu com 4 kg. O cantor ainda descreveu a emoção do momento: “O dia que será pra sempre”. Ele também compartilhou registros de todo o período de espera pela menina.

O nome escolhido é uma homenagem à avó paterna do cantor, Josefina, conhecida como Zuza, que morreu em abril de 2025.

Rafa Kalimann e Nattan anunciaram a gravidez em junho. Na ocasião, a apresentadora da Globo publicou um vídeo em que lê para o cantor uma carta escrita do ponto de vista do bebê: “Cheguei para mudar sua vida para sempre. Eu adoro como isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso, anota aí”.

Os dois estão juntos desde o final de 2024. A mãe da ex-BBB, Genilda Fernandes também fez uma publicação anunciando o nascimento de Zuza: “Meu pacotinho de amor chegou. Seja bem-vinda, minha Zuzinha. Vovó te ama muito”.