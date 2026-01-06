Nova lei do IPVA entra em vigor e reduz imposto em mais de 45% para motoristas em estado brasileiro

Alíquota cai para 1,9%, passa a valer em 2026 e coloca estado entre os que menos cobram imposto sobre veículos no país

Gabriel Yuri Souto - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Motoristas do Paraná começaram 2026 com um alívio no bolso após a entrada em vigor da nova lei do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A mudança reduziu a alíquota de 3,5% para 1,9% sobre o valor de mercado dos veículos.

Com a nova regra, carros, motos e caminhonetes passaram a pagar menos imposto já nos boletos emitidos em janeiro. A redução representa uma economia superior a 45% para os proprietários, sem necessidade de solicitação ou cadastro adicional.

O governo estadual decidiu cortar a alíquota após atingir o nível máximo de estabilidade fiscal, com nota A+ na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional. O estado registrou superávit e passou a ter mais recursos em caixa do que dívidas a vencer.

Segundo a gestão, a decisão busca devolver parte desse equilíbrio financeiro à população, além de reduzir a inadimplência e aliviar o orçamento das famílias no início do ano. A administração também afirmou que a medida reforça o conceito de justiça fiscal.

Para compensar a queda na arrecadação, o governo promoveu cortes em despesas administrativas consideradas não essenciais. Entre as ações estão a redução de gastos com viagens, eventos oficiais e compras de materiais supérfluos.

Com a nova alíquota, o Paraná passou a ter uma das menores cobranças de IPVA do Brasil. A mudança também reduz a chamada guerra fiscal entre estados e desestimula o emplacamento de veículos fora do domicílio real dos proprietários.

A expectativa do governo é que a redução fortaleça a economia local, aumente a regularização de veículos e mantenha investimentos em áreas sociais sem comprometer as contas públicas.

