Tragédia na GO-507: morre segunda vítima de grave capotamento entre Caldas Novas e Rio Quente

Vítima estava internada em hospital de Aparecida de Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos

Augusto Araújo - 06 de janeiro de 2026

Piter Roger da Conceição Gomes, de 32 anos, estava em caminhonete que capotou entre Rio Quente e Caldas Novas (Foto: Reprodução)

Foi confirmada, nesta terça-feira (06), a segunda vítima fatal do grave capotamento na GO-507, entre Caldas Novas e Rio Quente, que tirou a vida de um jovem de 18 anos e deixou outras dezenas de pessoas feridas.

Piter Roger da Conceição Gomes, de 32 anos, havia sido transferido para Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa) para receber atendimento médico, mas não sobreviveu aos ferimentos.

A primeira fatalidade, confirmada ainda na quinta-feira (1º) – dia do acidente – foi Eduardo Henrique Ferreira Vieira, filho de Weder Vieira, conhecido cerimonialista e locutor da Prefeitura de Morrinhos.

Relembre

Segundo informações das forças de segurança, uma caminhonete Chevrolet S10 seguia pela rodovia quando capotou por motivos que ainda serão esclarecidos. No veículo estavam dezenas de ocupantes, parte no interior da cabine e outros na carroceria.

Com o impacto, várias pessoas sofreram lesões corporais de diferentes gravidades. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas a hospitais e unidades de pronto atendimento da região.

O condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou a presença de álcool no organismo, em nível considerado infração de trânsito.

Uma testemunha ainda teria afirmado que o veículo vinha realizando manobras perigosas instantes antes do acidente e que os ocupantes aparentavam estar sob efeito de bebida alcoólica.

O motorista foi ouvido pela autoridade policial e, posteriormente, liberado. As circunstâncias do capotamento seguem sob investigação.

