Apostadores em Goiás levam mais de R$ 600 mil em prêmios na loteria; veja detalhes

Várias cidades receberam prêmios da Mega-Sena e da Lotofácil neste começo de 2026

Samuel Leão - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A sorte parece ter escolhido o estado de Goiás para fixar residência neste início de ano. Após o histórico sorteio da Mega da Virada, que distribuiu mais de R$ 1 bilhão em prêmios, os apostadores goianos continuam “com o pé direito” e faturando alto nos concursos regulares da Caixa Econômica Federal.

Somando os ganhadores desta terça-feira (06) da Mega-Sena e da Lotofácil, o montante distribuído no estado já ultrapassa a casa dos R$ 600 milhões em prêmios acumulados.

No concurso 2956 da Mega-Sena, realizado na última terça-feira (06), embora o prêmio principal tenha acumulado para R$ 10 milhões, a “quina” fez a alegria de sortudos em solo goiano. Duas apostas registradas no estado acertaram cinco dezenas e cada uma vai levar para casa a bolada de R$ 63.485.

Os novos premiados fizeram seus jogos em Goiânia, na lotérica Jogue e Ganhe, e em Jataí, na Lotéricas Mega Sorte. As dezenas sorteadas foram: 10 – 18 – 21 – 24 – 43 – 47.

Além disso, centenas de goianos acertaram a quadra e garantiram um prêmio individual de R$ 890,44.

A Lotofácil, conhecida por ser uma das modalidades mais “generosas”, também não decepcionou os goianos no concurso 3580. Um apostador de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, acertou as 15 dezenas e faturou sozinho R$ 535.077. A aposta vencedora foi realizada por meio de canais eletrônicos.

Os números da sorte na Lotofácil foram: 01 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25.

Na faixa de 14 acertos, Goiás teve uma “chuva” de ganhadores. Apostas feitas em Aparecida de Goiânia, Cachoeira Dourada, Caiapônia, Cezarina, Cristalina, Cromínia, Goiânia, Goiatuba, Iporá, Jaraguá, Jataí, Joviânia, Luziânia, Mineiros, Piranhas, Planaltina, São João d’Aliança, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Uruaçu, Valparaíso de Goiás e Vila Boa receberam R$ 1.123,74 cada.

Para quem ainda não ganhou, as oportunidades continuam. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (08), com prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Já a Lotofácil segue com sorteios diários, mantendo viva a esperança dos goianos de se tornarem os próximos milionários do estado.

