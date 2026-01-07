Corte de carne esquecido é barato, saboroso e surpreende até churrasqueiro
Pouco valorizado nos açougues, esse corte vem ganhando espaço nas churrasqueiras por unir preço baixo, maciez e muito sabor
Enquanto a picanha e o contrafilé seguem como os grandes protagonistas dos churrascos brasileiros, um corte de carne quase esquecido vem ganhando espaço entre chefs e churrasqueiros experientes por unir preço acessível, preparo simples e sabor intenso.
O acém steak, uma versão mais selecionada do tradicional acém, tem chamado atenção justamente por entregar muito mais do que se espera pelo valor cobrado nos açougues, tornando-se uma alternativa interessante para quem deseja economizar sem abrir mão de uma boa carne.
Retirado da parte dianteira do boi, o acém sempre carregou a fama de ser uma carne dura, geralmente destinada a cozidos e preparos longos.
Entretanto, quando bem limpo, cortado corretamente e preparado da forma adequada, ele revela uma textura surpreendentemente macia e um sabor marcante, capaz de impressionar até quem está acostumado a trabalhar com cortes considerados nobres. A presença de gordura entremeada contribui para a suculência e ajuda a manter a carne úmida durante o preparo.
Outro ponto que faz do acém steak um destaque é o custo-benefício. Em muitos açougues, o corte pode custar até 40% menos do que carnes tradicionais de churrasco, como picanha e alcatra, além de render bem e servir várias pessoas.
A versatilidade também é um diferencial, já que pode ser preparado na grelha, na chapa ou até na frigideira, com resultados igualmente saborosos.
Para alcançar um bom resultado, alguns cuidados simples fazem toda a diferença. O ideal é pedir ao açougueiro o acém em bifes mais altos ou em peça única, temperar apenas com sal e deixar a carne atingir a temperatura ambiente antes de levá-la ao fogo.
Selar em fogo alto ajuda a formar uma crosta por fora e manter os sucos internos. Na hora de servir, cortar a carne sempre contra as fibras garante maciez e uma melhor experiência ao paladar.
Churrasqueiros profissionais afirmam que a redescoberta de cortes menos valorizados é uma tendência que vem ganhando força, especialmente diante da alta constante no preço das carnes.
Nesse cenário, o acém steak se consolida como uma opção acessível, saborosa e surpreendente, provando que o churrasco pode ser delicioso mesmo sem os cortes mais caros.
