Não é desinfetante, nem álcool: a misturinha caseiro que elimina cheiro de xixi dos pets de uma vez por todas

Uma solução simples, barata e aprovada por quem convive com animais promete acabar com o cheiro de urina sem agredir o ambiente nem a saúde dos pets

Layne Brito - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Quem tem cachorro ou gato em casa sabe que, por mais cuidados que se tenha, acidentes acontecem. O grande problema não é apenas a sujeira visível, mas o cheiro forte de xixi que insiste em permanecer, mesmo após a limpeza.

Muitos recorrem ao desinfetante ou ao álcool, mas especialistas e donas de casa alertam: esses produtos nem sempre eliminam o odor por completo e ainda podem fazer o animal urinar novamente no mesmo local.

O truque caseiro que tem ganhado fama é uma mistura de vinagre branco, bicarbonato de sódio e água morna. Diferente do que muita gente pensa, o vinagre não “mascara” o cheiro, ele neutraliza as bactérias responsáveis pelo odor da urina.

Já o bicarbonato potencializa a ação, absorvendo resíduos e ajudando a eliminar o mau cheiro de forma mais profunda.

Para preparar a misturinha, basta misturar uma xícara de vinagre branco, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e cerca de 500 ml de água morna.

A solução deve ser aplicada diretamente no local afetado, seja piso, tapete ou estofado, sempre após retirar o excesso de urina com papel toalha ou pano seco.

É importante não esfregar no primeiro momento, permitindo que o líquido penetre na superfície.

Depois de aplicar, o ideal é deixar agir por alguns minutos. Em seguida, basta secar com um pano limpo ou deixar o local secar naturalmente. Em casos de cheiro muito forte, o processo pode ser repetido.

Entretanto, é fundamental testar a mistura em uma pequena área antes, especialmente em tecidos mais delicados.

Além de eficaz, essa solução é mais segura para os animais, já que não contém fragrâncias artificiais nem substâncias tóxicas. Outro ponto positivo é que, ao eliminar completamente o odor, ela ajuda a evitar que o pet volte a fazer xixi no mesmo lugar.

Simples, econômica e eficiente, essa misturinha mostra que nem sempre os produtos industrializados são a melhor opção quando o assunto é limpeza doméstica com pets em casa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!