Saneago adia interrupção no abastecimento de água em Goiânia e Aparecida de Goiânia

Ação consiste na interligação de um trecho do Linhão GYN-APA

Gabriella Pinheiro - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação / Saneago)

A Companhia de Saneamento Básico de Goiás (Saneago) informou que a interrupção do fornecimento de água, inicialmente agendada para esta quarta-feira (07), em Goiânia e Aparecida de Goiânia, foi adiada.

Com a alteração no cronograma, a ação ocorrerá na próxima sexta-feira (09), na Estação de Tratamento de Água de Goiânia (Etag), no período das 07h às 17h30.

O serviço consiste na interligação de um trecho do Linhão GYN-APA. Segundo a Saneago, a obra visa reforçar a proteção da rede, conectando o sistema da Etag a outra adutora do Sistema Senac.

Na capital, a suspensão poderá afetar o abastecimento nas regiões Central, Leste, Sul e Sudeste, além de parte da região Norte.

Em Aparecida de Goiânia, diversos bairros também poderão ser impactados – os setores, porém, não foram especificados pela companhia.

Após a conclusão do serviço, o fornecimento de água será retomado de forma gradual. A Saneago pediu a compreensão dos consumidores e orientou a população a fazer uso moderado da água armazenada nas caixas-d’água.

