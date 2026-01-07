Sem micro-ondas: truque para descongelar a carne de forma rápida e simples

Com um saco bem fechado e água fria corrente, dá para agilizar o descongelamento sem “cozinhar” a carne nem perder suculência

Isabella Valverde - 07 de janeiro de 2026

Carne congelada. (Foto: Ilustração/Captura via Youtube)

Esqueceu de tirar a carne do freezer e o almoço já está batendo na porta? Calma: dá, sim, para descongelar carne rápido sem micro-ondas, usando um truque simples que acelera o processo e ainda ajuda a manter a textura do alimento. E o melhor: você faz com itens que todo mundo tem em casa.

A seguir, veja o método mais prático (e seguro) para descongelar carne em poucos minutos, além de dicas para não errar no preparo.

O truque: água fria corrente + saco bem vedado

Esse é o jeito mais rápido e simples para descongelar carne sem micro-ondas:

Como fazer (passo a passo)

Coloque a carne em um saco plástico limpo e resistente (tipo zip lock). Se a carne já estiver embalada, confira se não há furos.

Retire o máximo de ar do saco e feche bem. Depois, leve à pia e deixe a carne sob água fria corrente, com um fio contínuo de água.

Vire o pacote de vez em quando para descongelar por igual.

Quanto tempo leva?

– Bifes finos / carne moída em porção pequena: ~10 a 20 minutos

– Peças médias (bife grosso/filé/porção maior): ~20 a 40 minutos

– Peças grandes: pode passar de 1 hora (aí vale planejar outro método)

Por que funciona?

A água fria em movimento “troca” o calor com mais eficiência do que o ar da cozinha, acelerando o degelo sem aquecer demais a superfície.

Alternativa rápida: “banho” de água fria trocando a água

Se você não quiser deixar a torneira aberta, dá para fazer assim:

– Carne no saco bem vedado.

– Coloque em uma tigela grande com água fria.

– Troque a água a cada 10 minutos.

Leva um pouco mais do que a água corrente, mas é bem prático.

O que NÃO fazer (para evitar risco e carne ruim)

– Não descongele na bancada por muito tempo: a parte de fora pode ficar em temperatura perigosa enquanto o centro ainda está congelado.

– Não use água quente: pode “cozinhar” as bordas e alterar textura e sabor.

– Não recongele carne crua depois de descongelar (a menos que você cozinhe primeiro).

Dica extra: descongele em porções e ganhe tempo sempre

Para nunca mais passar aperto:

Congele a carne em porções menores (bifes separados, carne moída “achatada” em saco) e use etiqueta com data e tipo de corte.

Assim, o descongelamento fica muito mais rápido no dia a dia.

