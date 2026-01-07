Shopping gigante sobre o mar vira sensação com mirantes e Hard Rock flutuante

Complexo sobre as águas reúne lazer, gastronomia e comércio e passa a influenciar o turismo e o mercado imobiliário do litoral catarinense

Magno Oliver - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Avançando sobre as águas e redesenhando a paisagem da orla, um novo complexo turístico passou a chamar atenção no Litoral Norte de Santa Catarina. Construído sobre o mar, em Itapema, o empreendimento rapidamente se transformou em um dos pontos mais visitados da região, reunindo lazer, gastronomia e comércio em uma estrutura que mistura arquitetura arrojada e vista privilegiada do oceano.

Instalado em Meia Praia, o complexo ocupa a estrutura de um píer e se conecta tanto à faixa de areia quanto às ruas do bairro, integrando o fluxo de turistas à rotina urbana.

Batizado de Píer Oporto, o espaço tem cerca de 300 metros de extensão e mais de 18 mil metros quadrados de área construída, consolidando-se como um equipamento turístico de grande porte voltado a moradores e visitantes.

Estrutura elevada cria novos pontos de observação do litoral

À distância, o conjunto lembra um píer tradicional. De perto, no entanto, revela uma estrutura multifuncional, com vários pavimentos, passarelas, mezaninos e áreas abertas que se projetam mar adentro.

O percurso foi pensado para estimular a circulação contínua, alternando ambientes internos e externos e criando mirantes com vista ampla para o oceano e para a cidade.

Varandas e áreas elevadas funcionam como pontos de contemplação, enquanto o desenho do espaço permite acesso tanto pela praia quanto pela malha urbana. Para atender ao aumento no fluxo de visitantes, o complexo conta ainda com estacionamento sob a estrutura principal, oferecendo mais de 200 vagas.

Hard Rock Cafe flutuante vira principal atração

Na extremidade do píer, diretamente sobre o mar, a unidade do Hard Rock Cafe concentra grande parte da atenção do público. Apresentado como o primeiro restaurante da marca construído sobre as águas, o espaço oferece vista panorâmica do oceano e ocupa quatro pavimentos, com capacidade aproximada para 300 pessoas e áreas destinadas a eventos.

Durante a alta temporada, a procura pelo restaurante impacta a circulação no complexo, com formação de filas e aumento do tempo médio de permanência dos visitantes. Está prevista ainda a abertura de um terraço voltado ao mar em etapas futuras do projeto.

Mais de 50 operações reforçam polo de lazer na orla

Além do restaurante âncora, o Píer Oporto abriga mais de 50 operações entre bares, restaurantes, cafeterias, lojas e serviços.

O funcionamento diário e o horário estendido foram planejados para atender tanto o turismo sazonal quanto a demanda dos moradores da região.

A proposta é transformar a orla em um espaço de permanência ao longo do dia, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outros pontos da cidade e fortalecendo o litoral como centro de convivência, consumo e lazer.

Empreendimento acompanha mudanças urbanas e imobiliárias

A inauguração do píer ocorre em um momento de amplas transformações no litoral norte catarinense. Em Itapema, projetos de requalificação da orla de Meia Praia incluem melhorias viárias, ampliação de áreas para pedestres e ciclistas e estudos para o alargamento da faixa de areia.

Na região, a liberação de uma nova ponte sobre o Rio Perequê, em Porto Belo, ampliou a integração entre os municípios, facilitando o deslocamento de veículos e pessoas. Esse conjunto de intervenções tem refletido diretamente no mercado imobiliário, que registra aumento nas vendas e maior interesse de investidores.

Especialistas do setor apontam que equipamentos turísticos de grande porte, como o píer, influenciam a atratividade da região, já que a decisão de compra de imóveis passa a considerar não apenas o empreendimento, mas também a oferta de serviços, lazer e infraestrutura urbana.

Veja detalhes:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por MayBelly Incorporadora (@maybellyincorporadora)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!